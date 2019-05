Befektetést kapott a Szabadszínész

A Szabadszínész két éve indult útjára Lengyel Tamás színész és Gosztonyi Csaba reklámszakember ötletéből, akik azt látták, hogy hazánkban is robbanásszerű fejlődésnek indult televíziós és filmipar hatalmas mennyiségű színészt tud és akar foglalkoztatni, ezzel párhuzamosan rengeteg magyar színész szeretne dolgozni magyar vagy külföldi itthon forgó produkciókban, de a két oldal nem talál egymásra. Pontosabban egy szűk réteg az, aminek tagjai rendszeresen felbukkannak a filmekben, sorozatokban, reklámokban, pedig sokkal több színész vár munkára.

“Hiszünk abban, hogy mindenkinek joga van egyenlő eséllyel indulni. Olyan adatbázist építünk, amiben a színészek magukról a lehető legtöbb információt meg tudják adni, hogy legyen esélyük minél több válogatásra eljutni. Egy castingra jutás nem múlhat azon, hogy egy színész hol él vagy mennyire tudja magának kiépíteni a kapcsolatrendszerét. Biztosak vagyunk benne, hogy ha a produkciók nagyobb merítésből, több színészből tudnak választani, az mindenkinek jó” - mondta Lengyel Tamás.

A Szabadszínész első körben professzionális színészeknek segít munkát találni, de az adatbázisba bekerülhetnek más szereplők is, így amatőrök vagy gyerekszínészek is. A kifinomult keresési rendszerbe a lehető legtöbb szempont bekerül majd. „Részletes adatlapot veszünk fel, hogy a megrendelők biztosra mehessenek az első körös kiválasztásnál. Utána természetesen jöhet a casting, akár az online térben, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül” – mondta Gosztonyi Csaba, aki amellett, hogy húsz éve a reklámszakmában dolgozik, jelenleg is tulajdonosa egy reklámügynökségnek, tizenkét éve – gyerekkori álmát beteljesítve – színészettel is foglalkozik.

A Hiventures magvető programjában kapott befektetési összeg elsősorban a Szabadszínész béta verziójának tökéletesítésére és a nemzetközi terjeszkedés elindítására lesz dedikálva.

„A Szabadszínész jövőbeni sikerének a titka három fő kulcstényezőből tevődhet össze: hiteles és 100 százalékban elkötelezett alapítók, egyedülálló szolgáltatás nemcsak a hazai, de a nemzetközi piacon is, valamint a magas megtérüléssel, skálázhatósággal kecsegtető üzleti modell. Hiszünk abban, hogy ezekkel a sikerfaktorokkal egy tradicionálisabb iparágat is el lehet indítani a digitális transzformáció útján” – tette hozzá Kisgergely Kornél, a Hiventures vezérigazgatója.

A Szabadszínész bétaverziója már tesztelés alatt áll, jelenleg 800 regisztrált színész a tagja és bár az első éles verzió csak nyárra készül el, már több mint 20 színész az alkalmazás segítségével kapott munkát és volt olyan produkció is (pl. A mi kis falunk, Egynyári kaland, Tóth János, Barátok közt), amely igénybe vette a szolgáltatást, azaz – különböző szempontok szerinti szűréssel – színészeket keresett az adatbázisban.

A Szabadszínész célja, hogy első körben feltérképezze a Magyarországon és a határon túl dolgozó mintegy 2500 magyar ajkú színészt, ezért egyfajta színész-népszámlálásra indul, hogy a kevésbé reflektorfényben lévő színészek is értesüljenek a lehetőségről.

Ezzel egy időben elindult a nemzetközi terjeszkedés is, a Szabadszínész egy kelet-európai színészadatbázis létrehozásán dolgozik, mégpedig úgy, hogy először egyenként megcsinálja a környező országok saját adatbázisát, később pedig egy platformban összeolvasztja ezeket, így a régióban színészt kereső nemzetközi produkciók egy nagy közös rendszerben találhatják meg a legalkalmasabb szereplőket. Már folynak a tárgyalások a román és a cseh verzió elindításáról.