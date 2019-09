Bejelentették a 2020-as Lexus Design Award zsűrijét és mentorait

Idén Jeanne Gang is csatlakozik a tervezőkből álló zsűrihez. Gang új nézőpontot képvisel a csapatban, melynek további tagjai Paola Antonelli, a New York-i Modern Művészetek Múzeumának rangidős építészeti és tervezői kurátora, John Maeda, a Publicis Sapient technológusa és ügyféligazgatója, valamint Yoshihiro Sawa, a Lexus International elnöke.

A majd 2020 januárjában kiderülő hat döntős mentorálása egy olyan csapat feladata lesz, amely a világ minden tájáról érkező kreatív úttörőkből áll össze. Joes Doucet tervező, művész, vállalkozó, feltaláló és kreatív vezető, akinek a világ minden táján láthatók kiállításai és számos nemzetközi díj győztese. A brit tervező, Bethan Gray egyedi bútorairól és belsőépítészetéről híres. A brit-kanadai Philippe Malouin díjnyertes építész, terméktervező és belsőépítész, aki szintén jól ismert műtárgyairól és installációiról. És ez alkalommal is Shohei Shigematsu, az OMA (Office for Metropolitan Architecture) New York vezetője segít a fiatal tervezőknek minél jobban megmutatkozni, csakúgy, mint a tavalyi Lexus Design Award alkalmával.

A döntősök a prototípust megalkotó munka során is folyamatos kapcsolatban állnak a mentorokkal. A végső művek bemutatása és elbírálása a Milánói Dizájn Héten lesz 2020. április 20-án. A döntősök prototípusainak bemutatását követően a Lexus Design Award csúcspontja a Nagydíj győztesének kihirdetése lesz a Milánói Dizájn Hét sajtónapjának keretein belül. A Lexus Design Award versenyre 2019. október 14-ig lehet jelentkezni.