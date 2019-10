Bejelentették a Sándor Imre PR-Díj zsűrijét

A Sándor Imre PR-Díj pályázaton elért helyezések idén is beleszámítanak a Kreatív magazin által minden évben összeállított PR Toplista rangsorának meghatározásába. A PR Toplistát a Kreatív magazin a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) pr-tagozatának szakmai támogatásával állítja össze.

A pályázat kihirdetése óta a zsűri is összeállt, a beérkező munkákat idén is hattagú zsűri értékeli, amelynek elnöke R. Kovács Dániel, a Front Page Communications ügyvezetője, az MPRSZ elnökségi tagja. A zsűri tagjai Bede Márta (Well PR Ügynökség, ügyvezető igazgató), Bodó Teodóra (Provident Pénzügyi Zrt., Vállalati és Kormányzati Kapcsolatok Igazgatóság vezetője), Maczelka Márk (SPAR Magyarország, kommunikációs vezető), Ruska Viktória (kommunikációs szakember és Szalay Dániel (Media1, főszerkesztő).

A díjakat az MPRSZ decemberben, ünnepélyes keretek között osztja ki.