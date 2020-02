Bruce Willis szerződést hosszabbított a HELL-lel

Valódi világsztárral dolgozni igazán nagy dobás még a globális márkák esetében is. A HELL ENERGY immár második alkalommal szerződteti a legendás hollywoodi színészt, Bruce Willist. A prémium minőségű energiaitalokat, valamint tavaly óta jegeskávékat is gyártó hazai vállalat termékei 5 kontinens több mint 50 országában vannak jelen, Indiától Mexikóig. A cég két évvel ezelőtt döntött arról, hogy olyan szupersztárt keres a brand népszerűsítéséhez, aki nemcsak a világ minden részén ismert és népszerű, de kiválóan képviseli azokat az értékeket, amelyeket a HELL is magáénak vall.

„Két évvel ezelőtti választásunksikerét leginkább a fogyasztóink visszajelzése mutatja, hiszen ők döntenek nap mint nap a kedvenc energiaitaluk mellett. Bruce Willisben ráadásulmegvan mindaz, amit a HELL márka is képvisel: erő, dinamizmus és merészség. Az elmúlt időszak közös munkája abban is megerősített minket, hogy a minőség iránti elkötelezettségünk is hasonló, így nem is volt kérdés a folytatás” – mondta Pantl Péter, a HELL ENERGY nemzetközi kommunikációs -és marketingigazgatója, majd hozzátette: „Természetesen most is emeltünk a téten, és Bruce mellémég egy világsztárt vontunk bea globális reklámkampányunkba, méghozzá a különleges szépségű Zuleyka Riverát. A 2006-ban Miss Universe-nek megválasztott modell és színésznő hazánkban elsősorban a Despacito videoklipből ismerhető, de azóta számos film kapcsán jegyzi nevét a filmvilág, és sikeres üzletasszony lett.”

A HELL új kampányfilmjét március elején kezdik forgatni New Yorkban. A márka képviselői egyelőre csak annyit árultak el, hogy a filmben a HELL energiaitala mellett a HELL ENERGY COFFEE is megjelenik.