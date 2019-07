Cardi B szürreálisan hosszú körmeivel kampányol a Reebok

A 60 másodperces, Andreas Nilsson rendezte spot egy látszólag hétköznapi beszélgetéssel indul Cardi B és egy szépségszalon vendégei között. A film a rapper-énekesnő mindig merész manikűrje előtt tiszteleg: a jelenetben Cardi körmei szürreálisan hosszúra nőnek. A sztár elképesztő körmei mellett a film másik főszereplője az örök kedvenc, eredetileg a ’80-as években bemutatott Reebok Classic Club C Vintage sneaker.

“A »Sport the Unexpected« platform azokat az egyéniségeket ünnepli, akiket bárminek nevezhetünk, csak megszokottnak nem. Pont emiatt el sem tudtunk volna képzelni Cardi B-nél alkalmasabb kampányarcot” – mondta Inga Stenta, a Reebok senior nemzetközi marketingigazgatója. “A »Nails« megalkotása során szakítottunk a konvenciókkal, így a végeredmény sokkal izgalmasabb lett, mint egy híresség hagyományos cameója. Cardit tehát egy olyan hétköznapi szituációban láthatjuk, amelyben teljesen egyedi módon mutatja meg az ikonikus Club C sneakert.”

A Reebok a héten “Nailed It” néven egy saját “extrém körömnövesztő táplálékkiegészítőt” is “piacra dobott”, ami az ígéret szerint észveszejtő karmokká varázsolja a leghétköznapibb manikűrt is. Az extra hosszúságot és tartást adó különleges formulát bemutató geg a Reebok vakmerő ötletek és egyediség iránti elköteleződésére rímel.

A “Nails” a Reebok “Sport the Unexpected” platformját bemutató díjnyertes “Storm the Court” és “Back Where We Started” márkaimázs-filmjeinek folytatása. A szintén újragondolt vintage Aztrek Double cipőt bemutató “Storm the Court” filmben egy street-kosárlabda meccsre váratlan vendég érkezik, megfagyasztva a hangulatot és magukat a játékosokat is. Ezt a spotot a “Back Where We Started” követte, melynek női főszereplője a Reebok múltjába invitálta a nézőket.

A Venables Bell & Partners “Nails” filmje egy integrált, hagyományos, digitális, és közösségi média platformokon átívelő globális kampány része.