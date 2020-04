Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád

A Bónusz Brigád az amerikai Groupon cég üzleti modelljét alkalmazza, a közösségi vásárlás első magyar képviselője és legsikeresebb üzleti szereplője, az elmúlt 10 év során összesen 34 milliárd forintot spórolt vásárlóinak.

Nemcsak a vásárlóknak, a Bónusz Brigád partnereinek is óriási segítséget nyújtott az elmúlt 10 évben, hiszen a cég modellje az egyedüli olyan modell amellyel a partnerek úgy jutnak jelentős hirdetési felülethez – nemcsak a Bónusz Brigád oldalán és hírlevelein keresztül, de a Google, a Facebook és a magyar médiumok hirdetési felületein is – hogy az nekik egy forintjukba sem kerül, hiszen ők jutalékot csak azon vásárlók után fizetnek akik ténylegesen igénybe veszik a szolgáltatásukat. A Bónusz Brigád partnerei reklámköltésének túlnyomó részét vállalta át a Bónusz Brigád az elmúlt években, akkor is, ha az ajánlatukra nem érkezett vásárlás. Ez kiemelten igaz a járvány kitörése óta eltelt időszakra - írják a közleményükben.

A koronavírus-járvány azonban rendkívüli helyzetet teremtett a világban és Magyarországon is. Az utazási- és egyéb szolgáltató szektorok bedőlése a Bónusz Brigádot is nehéz helyzetbe hozta.

Mint ismeretes április első napjaiban a hazai piacvezető közösségi vásárlási oldal kevesebb, mint 100 partnerétől kért türelmet a számlák kifizetésével kapcsolatban. A felháborodott partnerek közül azonban néhányan a médiához fordultak azt híresztelve, hogy a Bónusz Brigád fizetésképtelen - írják. A híresztelés és hangulatkeltés pánikhangulatot eredményezett, amelyben mind a vásárlók, mind a partnerek megrohamozták a céget a bónuszuk visszaváltását, vagy az anyagi követeléseik azonnali kiegyenlítését követelve. A Bónusz Brigád és a partnerei védelmének érdekében a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy csődvédelmet kérnek, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a járvány okozta válsághelyzet alatt is folytassa tevékenységét és hogy tartozásait partnerei felé kiegyenlíthesse.

A közösségi vásárlásra épülő bónuszos/kuponos üzleti modellt már születésekor is a 2008-2009-es gazdasági világválság hívta életre. A jelenlegi válsághelyzetben is várható, hogy képes lesz segíteni a szolgáltatóknak a talpra állásban és a vásárlóknak abban, hogy kedvezőbb áron jussanak hozzá szolgáltatásokhoz, amiket megszoktak és megszerettek.