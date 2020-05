A két alapítónak, Horváth Jánosnak és Hrenkó Andrásnak fontos a fenntarthatóság, és a fiatal tehetségek támogatása, így amikor március elején az ország áttért a digitális oktatásra, elindították a #tanuljagepemen kezdeményezést. (X)

Mi az a Tanulj a gépemen, és hogyan működik?

János: A Tanulj a Gépemen és a hozzá tartozó weboldal, a tanuljagepemen.org egy olyan kezdeményezés, ami a vállalatok, vállalkozások által már lecserélt, de jól működő számítógépeket juttatja el adományként azokhoz a rászoruló családokhoz, akik nem engedhetik meg maguknak akár még használt eszköz vásárlását sem. A digitális oktatásra való átállás óta különösen fontos, hogy minden diáknak legyen otthon számítógépe, mert ez a tanulmányaik folytatásának alapfeltétele lett. Az oldalon az iskolai alapítványok, tanodák tudnak összegyűjtve eszközigényt feltölteni, ők pontosan ismerik a viszonyokat helyben, később pedig a gépek szállításában, telepítésében, és szétosztásában is segítenek. Felajánlásokat a vállalatoktól várunk, mert azt gondoljuk, hogy az ő közreműködésükkel lehet a leggyorsabban nagyszámú eszközt előteremteni. A mi vállalásunk pedig az, hogy összekapcsoljuk az igénylőket és a felajánlókat, hogy létrejöjjön az adományozás.

Honnan jött az ötlet a Tanulj a gépemen-hez?

János: Amikor néhány évvel ezelőtt lecseréltük a szüleim gépét, próbáltam megoldást keresni arra, hogy adományként eljuttassam valakinek, de nem találtam. Akkor fogalmazódott meg az ötlet egy olyan platformra, ami lehetővé teszi a digitális eszközök felajánlását és fogadását.

Horváth János

Hogyan jött a képbe a HRENKO Digital Agency, miért pont ők?

János: Azon kívül, hogy január óta együtt dolgozunk, Andrással már 20 éve vagyunk barátok, és mindig is sokat ötleteltünk közösen, ő volt az első, akivel annak idején megosztottam a platform gondolatát. Ez aztán azóta sokszor szóba került, érlelődött, fejben már működött :). Amikor márciusban megtörtént a kormányzati bejelentés az iskolák, egyetemek bezárásáról, rögtön tudtuk, hogy ezt most kell elindítani.

András: Jani hozta az alapötletet, mi pedig 10 éve működő ügynökségként az online megoldásokban, és a szükséges infrastruktúrában szerzett tapasztalatunkat adtuk a projektbe.

Volt korábbi CSR tapasztalatotok is?

András: Igen. Az első „CSR” kapcsolódásunk a korábbi középiskolám versenyének, a Bánkirobot Műhelynek a támogatása volt, nagyon büszkék vagyunk, hogy innen került ki Tóth Bence Jeltolmács kesztyű projektje, ami bejárta az egész világot. Ezek után több alapítványt is támogattunk digitális termékekkel, és természetesen a személyes kötődés itt sem maradhatott ki. Az én karrierem onnan indult, hogy kilenc évesen megkaptam az első számítógépemet, és ez olyan meghatározó élmény volt, hogy aztán elkezdtem informatikával és programozással foglalkozni. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan gyerek lehet, akinek egy-egy eszköz hiányzik ahhoz, hogy fejlődhessen, és később valami nagyot alkothasson. A Tanulj a Gépemen ebben segíthet. Az, hogy mint HRENKO is mögötte állunk, a kollégákat is jó érzéssel tölti el, hiszen egy olyan kezdeményezésben vehetnek részt, ami rövid és hosszú távon is hozzájárul egy fejlettebb, jobb társadalomhoz. Idén ezen kívül a Gézengúz Alapítványt is támogattuk egy nagyobb értékű fejlesztéssel. Ők hosszú évek óta nagyon magas színvonalon foglalkoznak koraszülött gyerekekkel, különféle mozgásterápiákkal, és úgy gondoltuk, megérdemelnének egy professzionálisabb marketingkommunikációt, weboldalt, arculatot, és egyéb fejlesztésekkel is próbálunk nekik segíteni, hogy ők is több embernek segíthessenek.

Hrenkó András

Visszatérve a Tanulj a gépemen-re, hol tartotok most?

János: Eddig 55 alapítványtól több, mint 2000 eszközre érkezett igény. A felajánlók közül az EPAM Hungary volt az első nagyvállalat, aki megkeresett minket, és az együttműködésünknek köszönhetően 105 diák kaphatott asztali gépet és monitort. Egy budapesti multinacionális vállalat szintén nagy számban ajánlott fel monitorokat, a szegedi Logiscool pedig laptopokat adományozott rajtunk keresztül. Folyamatosan várjuk a cégek jelentkezését, mert nagyon sok eszközre lenne még szükség, az alapítványoktól eddig igényelt átlagos eszközszám alapján mi úgy becsüljük, hogy országosan kb. 150.000 számítógép hiányzik.

Hogyan tudtok tovább menni?

András: Egyrészt szeretnénk minél több vállalatot elérni a kezdeményezéssel, mert úgy gondoljuk, hogy ez nekik is egy valódi CSR tevékenység lehet. Annak a kultúráját teremthetjük meg közösen, hogy a használt eszközeinket adomány formájában újrahasznosítjuk, ezzel csökkentjük a környezet terhelését és az elektronikai hulladék mennyiségét is. Ezen kívül ahhoz is keresünk partnereket, támogatókat akár szponzoráció formájában is, hogy a jelenlegi oldalt tovább fejlesszük. Úgy gondoljuk, hogy hosszú távon egy digitális megoldással lehet hatékonyan fenntartani a folyamatos adományozást, egy olyan online platformot képzelünk el, ami szoftveresen képes kezelni a teljes folyamatot. Az ötlettel a Hack The Crisis Hungary hackatlonon is elindultunk, ahol egy különdíjat is elnyertünk. Fontos szempont az is, hogy egy ilyen rendszerrel a lakosságot is be tudnánk vonni az adományozásba. Annak idején, amikor a baráti körben megosztottuk az eredeti ötletet, mindenkinek az volt az első reakciója, hogy „nekem is van otthon egy gépem, amit odaadnék”.

Ha te is támogatnád a kezdeményezést, jelentkezz a https://tanuljagepemen.org/ weboldalon és like-old a Tanulj a Gépemen facebook oldalát! https://www.facebook.com/tanuljagepemen/