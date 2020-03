Digitális munka(T)rend – a járvány mindent felülír a közeli jövőben

A kényszerű leállás megfizetteti velünk a digitalizáció terén szerzett lemaradásunk árát. Egyúttal lehetőséget is kínál a dimenzióváltásra.

Az Amazon a minap jelentette be, hogy 13 százalékkal megemeli az átlagbéreket és 1000 új álláshelyet hirdet meg, mert nem bírja lekezelni a megnövekedett feladatmennyiséget. Míg a világ jelentős része a gazdaság leállására készül, addig a digitális monstrumok óriási tempóban és méretben kezdtek fejlesztésekbe. Sorra teszik elérhetővé a rendszereiket a nagyközönség számára. A digitális oktatási platformok egymással versengve teszik meg ajánlásaikat, hogy segítsék a digitális oktatásra való átállást. A Google például júliusig ingyenes hozzáférést ad a prémium videó és chat eszközeihez.

Nem is kínálkozott volna nagyobb kényszerítő erő, mint a világjárvány általi sokk, hogy nekiálljunk valami egészen másnak, mint ami eddig volt. Ez most a legjobb alkalom, hogy komolyan vegyük a digitalizációt és megalkossuk a céges digitális stratégiánkat.

Mit tehetünk mi ebben a helyzetben?

A kényszerű leállás egy lélegzetvételnyi szusszanást sem enged a vállalatvezetőknek és a döntéshozóknak arra, hogy rendezzék az elmúlt évek nagy rohanásában elmaradt soraikat. Pedig most a leállásokat követő válságmenedzseléssel egyidejűleg a jövőt is építeni kellene.

A nagy kérdés persze továbbra is az, hogy mit tesznek majda zok, akik már felismerték a helyzetet? Egymagában a rövidtávú válságkezelés nem segít. Több hazai vállalatvezetővel és tulajdonossal folytatott beszélgetésemből az a kép rajzolódik ki, hogy ha leáll a termelés vagy drasztikusan lecsökkennek a megrendelések, a cégek a következő hónapokban iszonyatos bér- és járulékteherrel néznek majd szembe. Ugyanakkor a webshopok és -áruházak jelentős forgalomnövekedésről számolnak be. Ők már a járványt követő időszakra (is) koncentrálnak.

A szolgáltató cégek számára létkérdés a távmunka mielőbbi megoldása, a folyamatok automatizálása, valamint a digitalizált platformok mielőbbi bevezetése.

A sávszélesség biztosítása érdekében az Európai Unió ajánlása szerint a streaming cégek korlátozni fogják az otthoni full HD filmek minőségét annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló sávszélesség támogatni tudja az otthoni munkát is. Eközben pedig elemzők az idei évre mintegy 13 százalékos digitális reklámköltés növekedést várnak.

Az otthonmaradás emellett egy kiváló lehetőség arra, hogy a nagy rohanásban feláldozott családi együttlétek és elmaradt nagy beszélgetések közelebb hozzák egymáshoz a rokonokat. Szomorú tapasztalat, hogy Kínában a járványt követő időszakban 30 százalékkal megugrott a válások száma. Bízom benne, hogy ezt csupán a kormányhivatalok kéthavi leállása miatt elmaradt bejelentések okozták és nem az, hogy a családtagok egymás agyára mentek a hosszú és kényszerű együttlét alatt. Ezekből a példákból nekünk is tanulnunk kell.

Biztos vagyok benne, hogy a világ már soha többé nem lesz olyan, amint azelőtt volt. Ráadásul felnőtt egy újabb generációis, akik már nem elégszenek meg azzal, hogy kinyomtatunk egy kérelmet, vagy be kell mennünk a bankba egy hitelkártya igénylés érdekében. Ez ma már abszurd számukra.

Gondoljunk csak bele, hogy egy évtizeddel ezelőtt nem állt olyan magas szintű technológia a rendelkezésünkre, mint ma. 12 évvel ezelőtt még nem létezett az Android operációs rendszer, nem volt iPhone, nem volt iPad. Az e-mailjeinket kizárólag az irodai számítógépeinken tudtuk csak megnézni, és nem léteztek még okostelefonok sem. Az elmúlt 12 évben a mobilitás és az okosodás, az eszközök méretének optimalizálása, az interaktivitás növekedése és a social média térhódítása szinte mindent megváltoztatott. Soha nem volt olyan könnyű a tudáshoz való hozzáférés, mint napjainkban, ráadásul a freemium modellek eleve ösztönözték a fiatalok millióit, bevonva őket az értékalkotási folyamatba.

A 'Z-generáció' számára az elmúlt 12 év, - akiknek a teljes eddigi élete mindössze -23 év - az eddigi életének a fele. Ők már kisgyermekként találkoztak a digitalizációval, szinte beleszülettek. Ez volt a természetes számukra.

Sajnos nincs ez így a mai 40-50 évesek esetében, és ezért (is) nagyon fontos a vállaltvezetők felelőssége. Hiszen az átlagos vezető ma nem feltétlenül 28-30 éves korú, aki már az életének legalább egy harmadában rendelkezett (volna) ezzel a 10 éves digitális tapasztalattal. Neki mindent meg kell tanulni, el kell sajátítania ahhoz, hogy felelős döntéseket hozzon a villámsebesen terjedő digitalizáció vállalati bevezetését illetően. Ez pedig nem is olyan természetes, mint gondolnánk. Mert ha nincsenek ennek a tudásnak és tapasztalatnak a birtokában, akkor hogyan fogják megérteni, merre halad a világ? Hogyan hoz döntéseket a KKV digitalizáció tekintetében?

A Z-generáció már tökéletesen érti a kihívást, de egyelőre nincs sem vezetői-, sem ajánlói szerepben. Ez egy hatalmas paradoxon. Most a virtuális világban tapasztalatlan vezetőknek kell a jövő vállalatát érintő döntéseket hozniuk. Nagy kérdés, hogy mennyire vonják be a virtuális világban már igencsak jártas Z-generációs fiatalokat? A digitális világot részben ismerő vezetőknek hatalmas kihívás megérteni azt, amibe a Z generáció gyermekei már beleszülettek. Elmagyarázhatatlan a különbség. Mindegyik generációnak más és más a valósága. Ráadásul a Z-generáció részben már a kiterjesztett valóságban él. Talán ezért is az egyik legfontosabb feladat a fiatalabb kollégák tudatos bevonása a jövőbeni digitális értékláncot felépítő folyamatokba.

A járvány okozta sokk jó alkalom, hogy megálljunk egy pillanatra. Elgondolkodjunk azon, mely folyamatainkat lehetne automatizálni, mert a virtuális világ hatalmas lehetőségeket rejt a kiugrásra azon vállalatok, modellek és megoldások számára, amelyek meglovagolják a jövő digitalizációs hullámait.