Digitális szuperhősöket keres videopályázatában a Da Vinci Media

A Da Vinci Media folytatja a Telekommal közös digitális edukációs programját. Legújabb akciójukban digitális szuperhősöket keresnek, akik videópályázatban mutathatják be szuperképességeiket.

A digitális világ eszközei és a bennük rejlő lehetőségek mára szinte mindenki számára elérhetők, a fiatalok pedig a legnagyobb természetességgel igazodnak el közöttük. A tanulásban, a munkában, a szórakozásban azok tudják kihozni magukból a legtöbbet, akik észreveszik maguk körül a digitális tüneményeket, a gyerekeknek pedig erre külön érzékük van, hiszen tele vannak tettre készséggel, nyitottsággal, kíváncsisággal.

A Da Vinci és a Telekom pályázatában olyan gyerekeket és alkotásokat keresnek, akik már használják, ismerik a digitális tér nyújtotta előnyöket, és szívesen megosztják tudásukat másokkal is. Egy rövid, 2 perces videóban kell bemutatniuk, hogyan használják a digitális eszközöket egy jó cél érdekében: segítenek vagy örömet okoznak a családnak, közösségnek, tágabb környezetnek.

„Manapság nemcsak a kreativitás, kooperáció elvárt képességek, hanem a digitális kompetenciák is, így elképzelhetetlen, hogy ezeket a készségeket ne fejlesszük a diákoknál” – mondja Ferdinand Habsburg, a Da Vinci Media alapítója. - „Ezért keressük most kiemelt partnerünkkel, a Telekommal közösen a digitális szuperhősöket, akik segítségével áthidalhatók a generációs szakadékok, ami ebben az érzékeny időszakban ráadásul különösen fontos.”

Egyes emberek szinte a mobiltelefonjukkal összenőve élnek, míg mások alig tudják kezelni ezeket a készülékeket. A vírushelyzetre való tekintettel különösen megnőtt a digitális eszközök szerepe a családban, az oktatásban és általában a mindennapi kapcsolattartásban. Az idősebb korosztály viszont nehezebben nyit az okoseszközök és funkciók felé akkor is, ha már birtokolják őket - nem hisznek abban, hogy képesek magabiztosan kezelni ezeket, és ez elveszi a kedvüket a próbálkozástól. Míg a fiatalabbak számára az online ügyintézés, bevásárlás, kapcsolattartás kényelmes és magától értetődő megoldás, az idősebbek nem mozognak otthonosan a digitális térben. A Da Vinci Media akciójában a fiatalabbaknak kell megmutatniuk, megtanítaniuk miként használhatja ki a technológia nyújtotta lehetőségeket mindenki. Ezért is fontos kezdeményezés a Legyél te is Digitális Szuperhős Pályázat.

A Digitális Szuperhősök digitális szuperintelligenciával rendelkeznek, azazbirtokában vannak a sikeres digitális élethez szükséges készségeknek. Egyedül (szuperhős) és csapatban is lehet pályázni (akciócsoport), 7-10 és 11-13 éves korcsoportban, a részletek a Da Vinci TV-csatorna weboldalán találhatók. A szervezők kreatív, szórakoztató, figyelemfelkeltő és megfelelően informatív anyagokat várnak, melyeket a gyerekek tanárai küldhetnek be.

Részletes pályázati kiírás: http://davincikids.tv/campaigns/superhero.pdf

A koronavírusra való tekintettel minden tanuló és tanár továbbra is ingyenes előfizetést kap a népszerű ismeretterjesztő Da Vinci Kids applikációhoz.

A pályázati időszak szeptember közepén zárul. A szakmai zsűri által odaítélt díjakat ősszel, a Telekom székházban ünnepélyes keretek között adják át, a nyertes anyagokat pedig számos felületen elérhetővé teszi a program. Mit lehet nyerni? Telekom tárgynyereményt az alkotónak és a közreműködő tanárnak, TVGO megjelenési lehetőséget a pályaművel, Szuperhős Pizsamaparti bulit a barátokkal - a Logiscool-lal közös szervezésben, filmes élménycsomagot, Da Vinci ajándékcsomagot az alkotónak és a közreműködő tanárnak, Da Vinci – Azoomee 1 éves alkalmazás előfizetést az alkotónak és a közreműködő tanárnak, Neteducatio ajándékcsomagot a közreműködő tanárnak.

A kezdeményezés szakmai partnere a Felelős Szülők Iskolája.