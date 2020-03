Egyszerű, hatékony, de kreatív karanténreceptekkel vár a #HÁZIMENZA!

Gyors és költséghatékony receptekkel, hasznos tippekkel, valamint kreatív ötletekkel várja #HÁZIMENZA elnevezésű Facebook-csoportjába a Nosalty azokat az olvasókat is, akik a kialakult helyzet miatt ragadnak először fakanalat.

Az online gasztromagazin #HÁZIMENZA elnevezésű Facebook-csoportjához alig két hét alatt több mint 13 ezren csatlakoztak.

„Minden változás hoz valami újat, az új dolgok pedig a legtöbbször csak jó dolgokat szülnek. Itt az ideje, hogy lelassuljunk, közösen gondolkozzunk, beszélgessünk, tervezzünk együtt, és egymásra figyelve segítsük egymást. Vagy éppen arra, hogy megtanuljunk másként főzni, például a #HÁZIMENZA-val!” – fejtette ki véleményét Hering András, a Nosalty főszerkesztője az új Facebook-csoport kapcsán. „Ez az időszak, és a csoport is nagyszerű lehetőség arra, hogy egy új közösséget építsünk, ahol megoldást vagy inspirációt kaphat az, aki újoncként, kihívásként éli meg az otthonfőzést, és az is, aki új lehetőséget kapott ezzel az időszakkal a gasztronómiai kalandozásra és kísérletezésre.”

A szerkesztőség azt ígéri, a #HÁZIMENZA felületén a Nosalty-hívektől összegyűjtik a leggyorsabb és legegyszerűbb recepteket, melyek elkészítési ideje sokszor nem több 30 percnél. Ötleteket adnak, hogy milyen ételek készüljenek a karanténkonyhákban, és azokat is támogatják az első lépésekben, akik most kényszerültek rá először az otthonfőzésre. Sokan bespájzoltak lisztből és konzervekből, de azt nem tudják, hogyan lehetne ezeket praktikusan és hatékonyan felhasználni. Őket a gasztromagazin munkatársai arra kérik, ezután csak azt vegyék meg, amire feltétlenül szükségük van, de természetesen a felhalmozott holmikhoz ajánlanak megfelelő recepteket. A vitaminbevitel és az immunerősítés most kifejezetten fontos, így a csoport tagjai elsősorban egészséges és szezonális zöldségekből, gyümölcsökből készült receptajánlatok közül válogathatnak. Legyen szó élesztő nélküli házi kenyérről, a fagyasztó mélyén árválkodó mirelit spenót elkészítéséről, esetleg egy szuper, lisztmentes édességről, számos egyszerű, hatékony, de kreatív ötlet megtalálható a csoportban.

„Nagyszerű kikapcsolódást nyújtunk a Nosalty közösségi szellemében: ha nem vagy gyakorlott szakács, akkor sem kell aggódnod, mert a mirelit pizzától a tonhal salátán át a kovászos kenyérig nagyon széles a menükínálat a többi #házimenzás jóvoltából” – olvasható a szerkesztőség ajánlójában utalva arra a többezer posztra, melyet a csoporttagok küldtek a közösség üzenőfalára. A recepteket posztolók között több hazai sztár és közéleti személyiség is feltűnt már, megosztotta saját receptjét Eke Angéla színésznő, vegán tippekkel jelentkezett Steiner Kristóf, de láthattuk már Pácsonyi Daniella, az nlc. főszerkesztőjének ínycsiklandozó egg benedictjét is.

A #HÁZIMENZA csoport mellett a Nosalty Instagramján elindult a #HÁZIMENZA LIVE, melyben a koncepció szintén otthonfőzés. Az élő videós sorozatban a csoport tagjainak közismert és civil tagjai jelentkeznek hetente többször live videóval, melyben beavatják a követőket abba, hogy náluk hogy működik a #HÁZIMENZA. A saját konyhájában élőben főzött és osztott meg hasznos tippeket vagy szuper gondolatokat az otthonfőzés jegyében Eke Angéla, Dárdai Blanka és Szatmári Feri is. Ezen a héten Járai Márk és Trokán Anna érkeznek saját receptjeikkel, segítségül hívva a közösségi alkalmazás élő funkcióját.

A meglepetéseknek ezzel nincs vége, április 1. és 15. között a Nosalty #házimenza receptversenye várja a közösséget. További információk a gasztroportálon és a Facebook-csoportban.