Elég magabiztos vagy a rózsaszínhez?

A kampány kulcselemeit jelentik a közterületeken elhelyezett plakátok, melyeken láthatjuk a biztosítótársaság által támogatott sportcsapatok ismert arcait, így többek közt labdarúgó klasszisokat, vízilabdásokat és kézilabdásokat, hozzájuk pedig csatlakoztak a biztosítótársaság kollégái, felsővezetői is, akik a rózsaszín magabiztos viselésével állnak ki a mellrák elleni küzdelemért. A témának aktualitást ad, hogy a Groupama Biztosító egyik munkatársa, Bajkó Barbara országosan ismertté vált, miután felvállalva betegségét a nyilvánosság előtt is, és hatalmas követőtáború Instagram oldalán arra ösztönzi nőtársait, hogy életkortól függetlenül éljenek a korai felismeréshez szükséges vizsgálatok lehetőségével.

A kampányhoz csatlakozóan készült egy rövid videófilm is, mellyel bepillantást nyerhetünk a fotózás izgalmas légkörébe is.

„A Groupama Biztosító a társadalmi felelősségvállalás jegyében számos alkalommal megmutatta már, hogy kiáll a fontos ügyek mellett. A Mellrákinfó Egyesülettel most abban bízunk, hogy közös kampányunk üzenetei több emberhez eljutnak, így mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél jobban odafigyelnek magukra a nők, és ha szükséges, akkor nem halogatják az orvos felkeresését sem!” – mondta el Koháry András, a Groupama Biztosító kommunikációs és PR vezetője.

Sportolók is rózsaszínben

Bár a férfiak esetében csak nagyon ritkán fordul elő ez a betegség, de családtagjaik, szeretteik érintettsége esetén ők is szembesülhetnek a nehézségekkel, fájdalmas következményekkel. A férfiak odafigyelése, támogatása rendkívül sokat jelenthet, ezért is nagy jelentőségű, hogy több jól ismert férfi sportoló is csatlakozott a kampányhoz. A Groupama Biztosító mellé állt az összes általuk szponzorált férfi sportcsapat, így a Fradi labdarúgó klasszisai, vízilabdázói, illetve a MOL-Pick Szeged több kézilabdázója is. Mindemellett az október eleji sportmérkőzések is a mellrák elleni küzdelem jegyében telnek. A szurkolók az október 4-én, a Groupama Arénában megrendezésre kerülő FTC-Puskás Akadémia meccsen, illetve a MOL-Pick Szeged október 10-i Tatabánya elleni hazai mérkőzésen is több fronton találkozhattak, illetve találkozhatnak a rózsaszín üzenetekkel.

A plakátkampányban szereplő sportolók:

Lipcsei Péter, a Fradi egykori csapatkapitánya, aki a legtöbb alkalommal, 649 tétmérkőzésen viselte az FTC mezét, 58-szoros magyar válogatott

Dragóner Attila: a Fradi egykori labdarúgója, kétszeres magyar bajnok, 28-szoros magyar válogatott

Telek András, a Fradi egykori játékosa, többszörös válogatott labdarúgó, biztosítási alkusz

Vogel Soma, az FTC-Telekom játékosa, Európa-bajnok vízilabdázó

Vámos Márton, az FTC-Telekom játékosa, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó

Mikler Roland, a MOL-Pick Szeged válogatott kézilabdázója

Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged válogatott kézilabdázója

Alkotók listája:

Megbízói oldal

Megbízó: Groupama Biztosító

Kommunikációs és PR vezető: Koháry András

Kampánymenedzser: Hanka Nóra

Kampány team: Hirmann-né Czakói Andrea, Ignáczné Adorjáni Andrea, Kerekes Mónika, Óbert Ágnes

Ügynökségek

Online és produkciós ügynökség: Greenroom

Kreatívigazgató: Jávor Bence

Copywriter: Senkó Alexandra

Copywriter: Futó Roland

Head of Studio: V. Németh Viktor

Grafikus: Mészáros Nella Fanny

Senior Account Manager: Iricsek Zsuzsanna

Junior Account Manager: Zaj Enikő

PR ügynökség: FleishmanHillard Café