Elindult a P&G és a Penny iskolazöldítő programja

A környezeti nevelést és zöld gondolkodást nem lehet elég korán kezdeni, hiszen az öko szemléletmód kulcsfontosságú a gyerekek számára, hogy tudatos és környezetbarát felnőttekké váljanak. A gyermekkorban a legkönnyebb tartósan rögzült értékrendet kialakítani, ezért az általános iskolák zöld nevelésének kiemelten fontos szerepe van. A téma iránti hosszú távú elkötelezettségének jeléül a Procter&Gamble tavalyi iskolazöldítő programját idén is megismétli, ezúttal a Penny Market üzletlánccal közösen - írják.

„A P&G elkötelezett a fiatal generáció támogatásában, különösen a környezettudatosság növelésében és a zöld gondolkodásmód elsajátításában – mondta Krubl Yvette, a vállalat kommunikációs vezetője. – Vállalatunk számos programja a fenntarthatóságon alapul, többek között mindkét magyarországi gyárunk hulladékmentes gyártással üzemel, belső munkatársi érzékenyítő programot indítottunk a környezettudatosság terjesztésére, de minden egyes működési folyamat elindulásánál nagyon jelentős tényező számunkra a fenntarthatóság. A zöld gondolkodást már kisiskolás korban el kell kezdeni, így bízunk benne, hogy iskolazöldítő programunkkal sok száz diák és tanárjaik életére lehetünk majd hatással.”

A program mellé állt Varga Izabella színésznő, kétgyermekes édesanya, aki rendkívül fontosnak tartja a lányainak környezettudatos nevelését. „A férjemmel pörgős városi életet éltünk a lányok születéséig, majd miattuk költöztünk vidékre, kertes házba – mondta el a művésznő. – A jövőjük most dől el! Egyszerűnek tűnik a feladat: a környezet szempontjából előnyös döntéseket kell hoznunk... De hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Nekünk, szülőknek hatalmas a felelősségünk: jó példával kell elöl járnunk! 10 évvel ezelőtt egy olyan játszódélután-programmal jártam az országot, amelyben fontos szerepet kapott a szelektív hulladékgyűjtés. A gyerekek, köztük a sajátjaim is, egyszerűen imádták! Több zsáknyi "kincset" rejtettünk el az aktuális helyszínen, és a különböző színű pólókban lévő játékmesterekhez kellett leszállítani őket. A nap végére mindenki megtanulta, hogy a papír tárgyakat a kék, a műanyagokat a sárga, az átlátszó üvegeket a fehér, a színeseket a zöld, a fémeket pedig a szürke színű kukákba kell majd dobni. Ma már a zöld-létre való nevelés oroszlánrészét az iskolák vállalják, szerepük ebben felbecsülhetetlen érték. Nagyon fontosnak tartom azonban, hogy az iskolai nevelésen túl a nagyvállalatok is kivegyék a részüket a felelősségtudatos gondolkodás támogatásából, ezért is állok szívesen egy ilyen kezdeményezés mellé, mint a P&G és a Penny mostani iskolazöldítő programja.”