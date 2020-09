Elindult a Szerencsejáték Zrt. legújabb kampánya

Az év hátralévő részében kiemelt sportesemények várhatók, ezért ezzel egyidőben, szeptember 21-én indította el a nemzeti lottótársaság Tippmix és Tippmixpro sportfogadási termékeinek marketing kampányát. A termékfokúszú kampány hosszú távú célja, hogy a sportfogadók a két Tippmix márkára egyként tekintsenek a jövőben.

A sportfogadókra jellemző, hogy kellő mértékű szakértelemmel rendelkeznek azokkal a sporteseményekkel kapcsolatban, amelyekre fogadást kötnek, folyamatosan tanulnak, elemeznek, fejlesztik tudásukat, keresik az izgalmakat, valamint nyitottak az újdonságokra. E játékosok szakértelmét hivatott elismerni a „Tippmix – Több mint szerencse” szlogen, amely a kampány kiindulópontját adja. A koncepció lényege, hogy szemléltesse a sportfogadáshoz köthető legfőbb lépéseket a fogadásra való felkészüléstől, a döntéshozatalon, illetve a várakozás izgalmán át, egészen a nyerés pillanatáig, ami egy valódi közösségi élményt teremt. A kampány üzenetei között, ahogy azt a nemzeti lottótársaságtól megszokhattuk, a felelős játék is kiemelt szerepet kap.

A kampány kulcsfontosságú eleme az a reklámfilm, amelyben Anger Zsolt karizmatikus egyénisége invitálja a játékosokat a Tippmix sportfogadói közösségéhez való csatlakozásra. Az alkotás – közelítve az online és offline lehetőségeket – összefogja és kiemeli a két márka előnyeit, hangsúlyt helyez az évente több millió fogadási lehetőségre, illetve az egész éven át tartó felkészülésre, amelyet a sportfogadás megkövetel a szakértő játékosoktól. A Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezőként reklámfilmjének főszereplőjén keresztül szól játékosaihoz, akiket a tudatosságra, a határok helyes felmérésére figyelmeztet: „mindig tudd, hol határ, és azt is, hogy mikor érdemes újrakezdeni”. A filmben azok a hazánkban legnépszerűbb sportágak tűnnek fel, amelyek egyben a sportfogadás szempontjából is nagy jelentőséggel bírnak. A Magyarországon megkerülhetetlennek számító labdarúgás mellett a tenisz, a kézilabda, a kosárlabda, valamint az e-sport, a Szerencsejáték Zrt. legújabb terméke is helyet kap.

A hazai sportfogadási termékeket bemutató reklámfilm több verzióban is látható lesz 10 tévécsatorna műsorai között, több mint 500 alkalommal. A televíziós kampányt látványos közterületi hirdetések – óriásplakátok, citylightok, illetve járműreklámok –, print és banner megjelenések, valamint lottózói POS anyagok egészítik ki.

A fogadói közösség aktivizálására, valamint új játékosok bevonzására nyereményjáték indul szeptember 21. és október 22. között. A teljes kampányt PR-, illetve közösségimédia-aktivitás is végigkíséri, ami többek között exkluzív sportolói tartalmakban, illetve a kiemelt sporteseményekre készített egyedi Instagram facefilterekben nyilvánul meg.

Alkotók listája:

Megbízói oldal

Megbízó: Szerencsejáték Zrt.

Marketing és kommunikációs igazgató: Bánhegyi Zsófia

Marketing főosztályvezető: Szász Tamás

Márka- és kampánymenedzsment osztályvezető: Ujlaki Adrienn

Külső és belső kommunikációs osztályvezető: Magyarcsik László

Senior közösségi média menedzser: Nagy Boglárka

Média és társadalmi felelősségvállalás osztályvezető: Murányi Eszter

Vezető média menedzser: Bozóki Viktória

Marketing menedzser: Szabados Gábor

Ügynökség

Reklámügynökség: New Land Media Kft. és Lounge Design Kft.

Ügyfélkapcsolati igazgató: Sperczel Dániel

Ügyfélkapcsolati csoportvezető: Varga Fanni

Account manager: Kővágó Zsófia

Kreatívigazgató: Radovics Péter

Kreatívigazgató-helyettes: Gyutai Balázs

Senior Art Director: Hárságyi Péter

Senior copywriter: Grósz Ádám

Kreatív producer: Milián Ági

Médiatervező: Cseke Judit

Junior kampánymenedzser: Veres Dorina

PR ügynökség: Lounge Communication Kft.

PR team leader: Jónyer Mária

Account manager: Sallai Fanni

Social ügynökség: Dot Creative Kft.

Client Service Director: Braun Annamária

Creative strategist: Visy Zoltán

Head of Social: Surowiak Marci

Account: Baranyi Bálint

Gyártó cég: CineSuper Kft