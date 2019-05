Elismerték az ALDI Magyarország humánpolitikai tevékenységét

A magyarországi vállalatok számára kiírt pályázatban azokat a cégeket keresték, amelyek példaértékűen bánnak munkatársaikkal mind a munka- mind az életkörülményeiket tekintve. Az öttagú zsűri hét, humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos területen értékelte a jelentkezők felelős munkaadói gyakorlatát, az elbírálás során közel hatvan szempontot vettek figyelembe - írják.

Az ALDI számára fontos, hogy egy elismert szervezet szakmai zsűrije is úgy ítéli meg, hogy az áruházlánc előremutató humánpolitikai irányelvek mentén halad. A vállalat magyarországi megjelenése óta folyamatosan figyel arra, hogy a lehető legmagasabb béreket és emellett jó munkakörülményeket biztosítsa munkavállalóinak. Ez az elismerés is visszaigazolja, hogy a munkavállalók és a szakma szerint is helyesek az áruházlánc erőfeszítései. A Kamara zsűrijének döntése alapján az elismerést két évre ítélték oda a nyertesek – így az ALDI Magyarország – számára - teszik hozzá.