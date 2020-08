Elstartolt az Év Internetes Kereskedője Díj 2020

Idén tizennegyedik alkalommal rendezik meg az Év Internetes Kereskedője Díj szakmai versenyt, amely a legjobb online kereskedőket díjazza a vásárlóközönség, illetve szakértő zsűri döntése alapján. A díj legfőbb célja, hogy a díjazottak saját példájukon keresztül érzékeltessék, hogyan lehet a saját webáruházukon keresztül az egész szektor iránti vásárlói bizalmat növelni. A díj döntési szempontrendszerén óhatatlanul változtatott a járványhelyzet, amely a vészhelyzet alatti boltbezárások eredményeként a kiskereskedelmi forgalmat egyértelműen az online csatornák fele terelte, előnybe hozva azokat a kereskedőket, amelyek online is jelen vannak - írja a digitalhungary.hu.

Emiatt idén azok a kimagasló teljesítményt nyújtó kereskedők érdemelhetik ki az elismerést – a forgalmi adatok figyelembevétele nélkül –, amelyek megoldásai üzleti fenntarthatóságot, ügyfélélményt növelő, logisztikában elől járó, valamint környezetkímélő működést tudtak biztosítani. Idén először közönségdíjat alapítanak a szervezők az online vásárlók véleményének megnyilatkoztatására. A fődíjat pedig az kapja, aki valamennyi kategóriában szakmailag kiegyensúlyozottan teljesít és vásárlók, illetve zsűri megítélése alapján is a legjobb.

Idén első alkalommal a díj házigazdája és a szervezésben együttműködő partnere az Internet Hungary / Csermely Ákos. A díj főtámogatója a Mastercard, kiemelt támogatója pedig a Magyar Posta és a GoodID.

Az e-kereskedelem most nagyobb fókusz kapott, mint az elmúlt két évtizedben valaha. A kereskedők óriási energiát összpontosítottak arra, hogy a lehető leggyorsabban reagáljanak a pandémia miatt megváltozott helyzetre, forgalmi rekordjaik megdöntése mellett lázasan dolgoznak a teljesítményük felskálázásán. A Díj egyik szakmai partnere, a Reacty Digital kutatása alapján a szektor 2019-ben 781 milliárd forgalom mellett 17%-kal nőtt. A koronavírus következtében új lendületet kapott az online melegétel, élelmiszer, egészség és wellness termék, valamint a háztartási és vegyi áru rendelés. A pandémia miatt a lakosság bizalma egyértelműen a hazai kereskedőktől való rendelés irányába fordult, még akkor is, ha korábban külföldről vásárolt. A 2020. júniusi kutatási adatok szerint a járványhelyzet alatt az online fizetések aránya 60%-ra (a 2019. évben mért 57%-ról), míg a futárszolgálatos kiszállítás 84%-ra emelkedett (2019-es 78%-ról).

„A piac célja, hogy ne csak a járványhelyzet miatti szükségmegoldásként maradjon fenn az érdeklődés az online vásárlás iránt, hanem erről a szintről is tovább fejlődni képes és preferált csatorna legyen: vagyis az internetre terelődött fogyasztók továbbra is szívesen vásároljanak online, kiemelt jelentőségű alternatíva maradjon az online vásárlás a fizikai boltihoz képest” – mondta Deák András, a díj szervezője.

„Az elmúlt hónapok történései óriási lökést adtak az internetes kereskedelemnek, ennek pedig a vásárlók a legnagyobb haszonélvezői, miközben ők azok, akik formálják is az online vásárlást. A Mastercardnál úgy látjuk, hogy ma már nem elég egy jó termék vagy szolgáltatás, legalább olyan fontos, hogy milyen utat jár be a vásárló, amíg kézhez kapja azt. Ezért is támogatjuk Az Év Internetes Kereskedője versenyt, hiszen ezek a megmérettetések mutatják meg, hogy kik azok a kereskedők, akik nem csak eladni akarnak, de folyamatosan figyelnek a vásárlói igényekre és innovatív megoldásokkal tűnnek ki az egyre kiélezettebb piaci versenyből” – mondta Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A vírushelyzet az e-kereskedők és logisztikai partnereik számára is új helyzetet teremtett, melyben egyszerre kellett megbirkózni a hirtelen megnövekedett kereslet kiszolgálásával és az áru biztonságos eljuttatásával. Ebben az időszakban kiemelten fontossá vált a szoros kapcsolattartás, a zökkenőmentes együttműködés a partnerek között – mondta a Magyar Posta vállalati értékesítési igazgatója. Ráczné Hegedűs Klára hozzátette: közös felelősségünk, hogy az online vásárlás iránti megnövekedett igényt a kiszolgálás minőségének és a biztonságának folyamatos javításával fenntartsuk.

A díjat szponzoráló GoodID a biztonságos digitális ügyfél-azonosítás terén élenjáró megoldás, amely már nemcsak az e-kereskedelem, de pénzügyi szolgáltatások számára is elérhetővé tette a digitális azonosítás és hitelesítés lehetőségét.

„A GoodID nemcsak egy közösségi oldalak online beléptetésére szolgáló biztonságos adatkezelést nyújtó megoldás, ahol a felhasználó kontrollálja, kinek és milyen személyes adatot oszt meg magáról. A GoodID mára a pénzügyi szektor biztonsági követelményeinek is megfelelő, auditált digitális irattárca, ahol nem csak kedvenc kereskedőink törzsvásárlói kártyáit, hanem személyazonosító okmányainkat és egyéb igazolványainkat is biztonságosan lehet digitalizálni és tárolni; sőt, ezeket online ügyintézésre is tudjuk használni” - emeli ki Szabó Tamás, a GoodID-t fejlesztő ID&Trust ügyvezető igazgatója.

