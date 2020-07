A COVID-19 helyzet miatt virtuálisan adták át az Employer Branding Award 2019 díjait azon munkaadóknak, akik kiemelkedő munkáltatói márkaépítésükkel példát mutatnak a munkaerőpiac többi szereplője számára. A díj egyben a legjobbak hivatalos minősítése is. A koronavírus okozta gazdasági és társadalmi kihívások közepette még fontosabbá vált a munkáltatói márkák szerepe, hiszen egy jó márka stabilitást és megbízhatóságot sugároz a meglévő és leendő munkavállalók felé.

A Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) ötödik alkalommal hirdette meg az Employer Branding Awardot az idei év elején. A pályázat a példaértékű munkáltatói márkaépítési gyakorlatokat jutalmazza és mutatja be a szakmai közönségnek a 2019-es évből. A díj presztízse 5 év alatt nagyot nőtt, hiszen megkerülhetetlenné vált és jelentős szerepet tölt be a kommunikációs és HR szakma fejlesztésében. A szakmaiság és a hitelesség teszi ezt a díjat egyedivé abban az időszakban, amikor a vírus megjelenése előtt szinte naponta adtak át előtt különböző díjakat HR területen, sokszor a szakmaiság minden látszatát is mellőzve. Hosszútávú biztosíték az értékteremtésre és a magas színvonalra a pályázati kiírás szakmaisága és az ország meghatározó HR és kommunikációs vezetőiből álló zsűri.

“Az idei év újdonsága, hogy egy újabb kategóriával bővült a pályázati lehetőségek köre, ugyanis nyitottunk az állami intézmények felé, mert azt látjuk, hogy egyre több a jó gyakorlat ott is, amelyet szívesen díjazunk és osztunk meg. Eddig az állami vállalatok jellemzően nem pályáztak és nagyon örülünk, hogy a trend fordulni látszik. A nevezők csaknem 30 pályázatot küldtek be a különböző kategóriákban egy olyan időszakban, amikor a vállalatok többsége a járvány miatti tűzoltással volt elfoglalva. Ez nagyszerű eredmény és ezúton szeretném megköszönni minden pályázónak, hogy ennyire komolyan vette az indulást ebben az embert és vállalatokat próbáló COVID-os időszakban. Ma már szerencsére nem szükséges magyaráznunk, mit jelent az Employer Branding Award és miért volna érdemes indulni rajta. Míg más díjak szervezői jövő évre halasztották pályázataik kiírását és az eredményhirdetéseket, mi úgy döntöttük, más utat járunk: nem hirdetünk második fordulót és még nyáron átadtuk a jól megérdemelt díjakat egy - a koronavírus járvány által életre hívott - online díjátadó keretében”- mondta el Kádár Balázs, az MPRSZ elnökségi tagja, a díj létrehozója.

A szakmai zsűri alapos munkát végzett, 10 szempont mentén értékelte a pályázatokat három kategóriában (Középvállalat, nagyvállalat, állami intézmények) és választotta ki a 2019-es év legjobbjait. Az Employer Branding Award évek óta értékes pontokat ér a Kreatív által jegyzett PR Toplistában, így a díjazott vállalatok együttműködő partnerei (ügynökségek) számíthatnak utólagos pontjóváírásra.

Az online díjátadó utólag itt nézhető meg: Online díjátadó megtekintése

Az online díjátadóról készült rövid összefoglaló videó itt érhető el: A díjátadóról készült rövidfilm megtekintése

A győztes pályaművek a napokban felkerülnek az Employer Branding Award honlapjára (www.employerbrandingaward.hu), illetve akik kíváncsiak a műhelytitkokra azoknak érdemes várni a Kreatívval közösen tartandó konferenciára, ahol a pályaművek nagy részével lehet találkozni és eszmét lehet cserélni személyesen a nyertesekkel. A nem online konferencia időpontjával a szervezők később jelentkeznek. Az Employer Branding Award 2020 kiírása a jövő év elején várható.

Az idei szakmai zsűri tagjai voltak: Dr. András Klára (Egis Gyógyszergyár) – Humánerőforrás Igazgató; Árr Mariann (Generali Biztosító) – CMO; Bánhegyi Zsófia (Szerencsejáték Zrt.) – Marketing & Kommunikációs Igazgató; Dulin Judit (Lidl Magyarország) – HR Cégvezető; Gáspár Bence (OTP Bank) – Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályvezető; Hornyacsek Zoltán (Continental Magyarország) – Országos Vállalati Kommunikációs Vezető; Lévai Zsuzsanna (Ringier AxelSpringer Magyarország) – HR Igazgató; Márton Katalin (Praktiker) – HR & CSR Igazgató; Mihók Krisztina (Erste Bank) – Emberi Erőforrás Management Vezető; Spáda Tibor (Provident) – Senior Szervezetfejlesztési Vezető; Szányi Gabriella (BKIK) – PR-Marketing Igazgató; Szekeres Zita (Trans-Sped) - HR Igazgató; Tencz Beáta (Union Biztosító) – Stratégiai és PR Vezető; Virágh Adrienn (Siemens Smart Infrastructure) – Global Communications Manager; Vogronics Krisztina (Phoenix Hungaria Holding) – HR és Kommunikációs Igazgató További információk a zsűriről itt: www.employerbrandingaward.hu/ertekeles/#zsuritagok

A győztesek:

A Példaértékű Munkáltatói Márkaépítés Díját a 2019-ben a következő vállalatok nyerték el:

Fődíj (kategóriák feletti):

Magyar Telekom Nyrt. – #NEMÁLLUNKMEG

Középvállalat kategória:

Éves Employer Branding Stratégia

Arany minősítés: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft. - Employer Branding stratégia

Ezüst minősítés: NN Biztosító Zrt. - Belső Kommunikációs Stratégia

Bronz minősítés: Webtown - Employer Branding a Webtown szervezetében

Employer Branding Kampány:

Különdíj: Continental Hungaria Kft. - ContiCafé 2019 kampány

Nagyvállalat kategória:

Éves Employer Branding Stratégia

Arany minősítés: Magyar Telekom - #NEMÁLLUNKMEG

Ezüst minősítés: Praktiker – Employer Branding Stratégia 2019

Bronz minősítés: EATON Enterprises (Hungary) - We make employer branding work

Employer Branding Kampány

Arany minősítés: Magyar Telekom - Check In

Ezüst minősítés: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. - The Challenge is ON

Bronz minősítés: Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. - B-PINK A Te egészséged, a Mi törődésünk

Állami intézmények kategória

Employer Branding Kampány

Különdíj: Pécsi Tudományegyetem – PTE a családokért