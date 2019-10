A Brand Festivál idén azt vállalta, hogy minden résztvevő után egy fát ültet el, ezzel is zöldebbé téve a környezetet, és küzdve a globális felmelegedés ellen.

A Brand Festival szervezője a Republic Group fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, ezért az idén november 20-21-én tartandó Brand Festival zászlójára tűzte a környezetvédelmet, azt a felajánlást téve, hogy minden résztvevő után ültet egy fát. Az első csemete október 8-án került elhelyezésre a Pilisi Parkerdőhöz tartozó Hűvösvölgyi Nagyréten.

Barna Tamás a Republic Group ügyvezetője elmondta, régóta szívügye a környezetvédelem, de ezért a legtöbbet nem az egyének tudnak tenni, hanem a cégek és szervezetek. Innen jött az ötlet, hogy a Brand Festival keretein belül a bevétel jelentős részét erdőtelepítésre fordítsák.

„A Brand Festival több mint húsz éve alapvetően egy non-profit esemény, tehát minden bevételt minden évben visszaforgatunk. Ugyanúgy ahogy a Brand Festival is minden résztvevőé, a most ültetett erdő is mindenkié lesz. Minden résztvevő és minden támogató nevében ültetünk egy fát, aki segít minket abban, hogy a Brand Festivalt megcsinálhassuk.”

A kezdeményezésben a Brand Festival partnere a Pilisi Parkerdő, akik elmondták, hogy a hozzájárulás nagyjából egy hektárnyi, körülbelül 1500 facsemete elültetéséhez lesz elegendő.

„Ennek a több mint ezer darab őshonos, termőhelyének megfelelő facsemetének az elültetésével nagyban hozzájárulunk az elegyes, vegyes korosztály összetételű erdők kialakításához, amelyek a globális klímaváltozás hatásait sokkal jobban képesek elviselni” – nyilatkozta Rittling István, a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetének vezetője.

Hozzátette azt is: „A Pilisi Parkerdő, ezen belül pedig a Budapesti Erdészet az ország turisztikailag és rekreációs szempontból leginkább látogatott területének számít. A fővárosi lakosság kiemelt fontossággal kezeli az itteni erdőket, naponta rengetegen járnak futni, kirándulni, kutyát sétáltatni, vagy egyszerűen gyönyörködni ebben a csodálatos környezetben.”

A Brand Festival fő támogatója, a Tv2 Csoport képviseletében Csikesz Erika, ügyfélkapcsolati igazgató elmondta, hogy a környezetvédelem szerves része vállalatuk értékrendjének, ezért nem is volt kérdés, hogy a kezdeményezés mellé állnak-e.

Úgy fogalmazott: „A kommunikációs stratégiánk alapvető pilléreivé választottuk a család, mozgás, sportolás, az összetartozás érzését, és ezen értékrendek mentén választottunk olyan nagyszabású, nagy sikerű show műsorokat az idei évből a csatornánkon, mint az év elején sikerrel debütált Exatlon, vagy a vadonat új Fuss, család, fuss! produkciónk, hiszen, azt gondolom, hogy ezzel tudjuk igazán jól közvetíteni a nézők felé ezeket az értékeket. A környezetvédelem és a környezettudatosság szerves része és összekapcsoló ereje ezen értékrendnek, és a vállalati politikánknak, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ilyen kezdeményezések mellé csatlakozzunk.”

A Brand Festival éppen ezért meghívta az esemény támogatóit, hogy legyenek jelen az első, csemete elhelyezésénél, mely a Pilisi Parkerdőhöz tartozó Hűvösvölgyi Nagyréten került elültetésre.