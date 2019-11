Erősödött az együttműködés az ÖRT és Sörszövetség között

A söripar legnagyobb gyártói egyszersmind az etikus reklámozás támogatói is. A Sörszövetség tagjai – a Borsodi, a Carlsberg, a Dreher és a Heineken – mindannyian külön-külön vállalati tagjai az Önszabályozó Reklám Testületnek is. A Magyar Reklámetikai Kódex előírásainál is szigorúbb önkéntes reklámozási szabályaik betartását nemzetközi monitoring keretében az ÖRT is ellenőrzi. Az idén ősszel zajlott nemzetközi audit például kiemelt módon a digitális felületeken való szigorú vállalások gyakorlati megvalósítását ellenőrizte.

„Az, hogy az iparágak vezető szereplői hogyan végzik az önszabályozást a mindennapokban, nagy hatással van a hazai önszabályozás kultúrájára. Éppen ezért kiemelten fontos számunkra ez a megállapodás, amely a nagy sörgyártók etikus reklámozás iránti elkötelezettségét és ezzel az önszabályozás jelentőségét bizonyítja” – nyilatkozta Molnár Kálmán az ÖRT elnöke.

„A Sörszövetség megalakulása óta, azaz közel három évtizede elkötelezett a felelős kommunikáció és a transzparens önszabályozás mellett. Az újmegállapodásunk egyik legfontosabb eleme az a vállalás, amely alapján a Sörszövetséghez érkező fogyasztói és versenytársi panaszok kezelését az Önszabályozó Reklám Testületre bízzuk a döntések függetlenségének biztosítása céljából. Ez a transzparens, független és gyors eljárás valamennyi érintett fél számára komoly hozzáadott értékkel és iránymutatással bír” – nyilatkozta dr. Kántor Sándor a Sörszövetség igazgatója.

„A Sörszövetség tagvállalatainak digitális területre vonatkozó új, önkéntes vállalásai jó apropót és különös jelentőséget adnak az új együttműködésnek” – hangsúlyozta Fazekas Ildikó az ÖRT igazgatója.

A négy nagy sörgyártó az ÖRT igen aktív tagjai közé tartozik. Rendszeresen véleményeztetik még megjelenés előtt a reklámjaikat, és minden évben tréninget tartunk a munkatársaik számára a Reklámetikai Kódex előírásairól, és a saját céges vállalásaikról. Nem csoda, hogy a monitoring vizsgálatok kiváló megfelelést mutatnak – fűzte hozzá a hírhez Gerendi Zsolt ÖRT főtitkár.