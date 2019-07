Extra mobilnet-akciók a Telenornál

A kártyás és számlás előfizetőket is extra mobiladatot biztosító akciókkal várja a Telenor a nyáron.

A nyaralás időszakára készülve a Telenor új és meglévő számlás ügyfeleire is gondolt. Azok számára, akik szeptember 5-ig lakossági vagy kisvállalati Telenor Blue+ XS, S, M, vagy L tarifára kötnek előfizetést hűségszerződéssel, a szolgáltató december 31-ig megduplázza a tarifacsomagjukban foglalt mobilinternetes adatmennyiséget. A dupla mobilnet nem csak belföldön, a Telenor a hazai lakosság 99,5 százaléka számára hozzáférhető Hipernet-hálózatán forgalmazható le, hanem az 1-es roaming díjzóna országaiban is. Az új előfizetések mellé pedig akciós készülékajánlatok is elérhetők.

A meglévő számlás ügyfelek – azaz akik július 2. előtt kötöttek szerződést a szolgáltatónál publikus hangalapú számlás lakossági előfizetésre – a MyTelenor alkalmazásban 5GB extra adatot aktiválhatnak díjmentesen a nyárra. A plusz adatmennyiség szintén felhasználható belföldön és az 1-es roaming díjzónában, augusztus 31-ig.

A kártyások sem maradnak extra adat nélkül a nyáron. Nemrég megújult Hello Kártyás feltöltőkártyás csomagjai mellé a Telenor promóciójában azon kártyás ügyfelek, akik aktív 2in1 perc+net csomaggal vagy 30 napos megújuló adatszolgáltatással rendelkeznek, a nyárra megduplázhatják adatkeretüket. A lehetőség egy alkalommal vehető igénybe a MyTelenor alkalmazásban 2019. június 18. és augusztus 31. között, és a dupla adatkeret az aktiválástól számított 2 hónapon keresztül használható.