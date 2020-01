Ezek voltak a legnépszerűbb témák 2019-ben a Google szerint

A Google idén is közzétette a legnépszerűbb keresések listáját, ahol mind globálisan, mind országos bontásban utána lehet nézni, mi érdekelte a legjobban az embereket 2019-ben.

Világszinten sokan kerestek politikai eseményekre, de a vezető indiai választások mellett a top 10-es összegzésben megjelent a Notre Dame neve is - míg a hírek listáján a második, az összesített listában a kilencedik legtöbbet keresett téma volt a párizsi Miasszonyunk katedrális pusztulása. Filmek és sorozatok közül a Trónok harca, a Bosszúállók: Végjáték és a Joker jutottak be a legnépszerűbb keresések közé. Sokan kutattak a tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt amerikai színész, Cameron Boyce után is, aki 2019-ben veszítette életét egy epilepsziás roham következtében.

A magyar embereket tavaly az önkormányzati választások tartották a leginkább lázban. Ez végzett a tizes lista élén. A Notre Dame katedrális leégése hazánkban is sokakat foglalkoztatott, ahogyan a 2019 januárjában elhunyt filmes szakember, Andy Vajna neve is megjelent a keresések között. Sokan érdeklődtek még a Black Friday akciók után. Sorozatok tekintetében a Love Island, az Exathlon és a Csernobil vitte a pálmát.