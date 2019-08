Felmérés indul borfogyasztási szokásainkról

A huszonhárom kérdésből álló, tíz perc alatt kitölthető kérdőív az egyuttborozunk.hu címen érhető el 2019. augusztus 26 és november 17 között. A válaszadók között a Borháló borvidéki hétvégéket és válogatáscsomagokat sorsol ki.

Az EGYÜTT BOROZUNK 2019 trendkutatás célja, hogy visszajelzést adjon a magyar fogyasztók borral kapcsolatos attitűdjeiről, borfogyasztási és borvásárlási preferenciáiról. „A szakma sokszor a saját lehetőségeiből, a megtermelt kínálatból indul ki, és azt várja a kereskedőtől, tanítsa meg a fogyasztót, hogyan kell vélekednie a borról, miért kell szeretnie ezt vagy azt a tételt. Mi a Borhálónál fordítva gondolkodunk: odafigyelünk arra, mit szeretnének az emberek, és a partnerpincészetekkel együtt olyan borokat alkotunk, amiket szívesen vesznek, örömmel fogyasztanak vásárlóink” – mondja Kathona Krisztián, a Borháló alapító társtulajdonosa.

A kérdőív kitöltése játéknak sem utolsó: a válaszok alapján a program megnevezi azokat a tételeket az üzletlánc kínálatából, amelyek a leginkább megfelelnek a kitöltő vásárlási és ízlésbeli preferenciáinak. „Fontos az is, hogy ki-ki tárgyszerűen meg tudja fogalmazni saját boros karakterét. Ebben is segít ez a kutatás" – mondja Kathona Krisztián. – „Emellett persze az üzletekben tanácsokkal támogatjuk azokat a kalandkereső vásárlókat is, akik kedvenc boraik mellett nyitottak a különlegességek, újdonságok felfedezésére.”