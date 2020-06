Fernando Alonso tesztelte elsőként az új Toyota Hiluxot

Miközben tavaly Spanyolországban a 2020-as Dakarra edzettek, Fernando Alonsónak és Marc Comának arra is lehetőségük nyílt, hogy kipróbálják a prototípust.

A pickup legújabb változatában egy új, erőteljes 2,8 literes motor és új futómű-geometria gondoskodik arról, hogy az autó továbbra is azt a minőséget, strapabírást és megbízhatóságot kínálja, ami világszerte legendává avatta a Hiluxot.

“A Hilux igazi ikonnak számít, és én mindig is nagy rajongója voltam. Nekem már első pillantásra nagyon megtetszett az új modell, amit kifejezetten izgalmas dolog volt tesztelni ebben a kemény környezetben, egy rallyszakaszon, és elmenni vele a végső határokig. Az új 2,8 literes motor nagyon jónak tűnik, és az új felfüggesztést is remeknek éreztem. Ez az autó még akkor is komfortos, ha egészen a végletekig meghajszoljuk. Azt hiszem, az új Hilux tényleg legyőzhetetlen lesz” - fogalmazott Alonso miután alaposan meghajszolták az autót a rallygépek számára kialakított murvás-földutas speciál szakaszon.

A különleges tesztvezetést a TOYOTA GAZOO Racing Dakar Rally Team szervezte, kifejezetten a TOYOTA GAZOO Racing alapfilozófiájának szellemében, ami így szól: alkossunk egyre jobb autókat. A próbára akkor került sor, amikor Fernando, a Le Mans 24 kétszeres győztese, a FIA Hosszútávú Világbajnokság címvédő bajnoka, a Formula 1 kétszeres világbajnoka és a Daytona 24 győztese, illetve Marc, a Dakar Rally ötszörös motorkerékpáros győztese és a FIM Cross-Country Rally hatszoros világbajnoka éppen intenzív felkészülési programjukat folytatták a 2020-as Dakar Rallyra.