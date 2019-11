Fiatal tenisz tehetségeket karol fel a Lavazza

A 2019. november 5-9. között Milánóban megrendezésre kerülő Next Gen ATP Finals 2019 támogatásával igyekszik megnyitni a kapukat a Z generáció felé is.

"Örülünk annak, hogy a 2011-ben kezdődő teniszhez fűződő kapcsolatunkat tovább erősíthetjük azzal, hogy a fiatalabb közönség felé is fordulunk" - mondta Marco Lavazza, a cég alelnöke. „Az utóbbi években a világ számos teniszpályáján és teniszversenyén jelen voltunk, és megmutattuk magunkat a versenyzőknek és szurkolóknak egyaránt. Most a Next Gen ATP Finals 2019 támogatása révén egy újabb generációt szólíthatunk meg.”

A Lavazza hivatalosan a Next Gen ATP Finals 2019 döntőjén mutatja be két új márkanagykövetét: a világ 100 legjobb teniszezője közé tartozó olasz Jannik Sinnert és az ausztrál Alex De Minaurt. Mindkét feltörekvő teniszcsillag feltűnik majd - Carlos Moya és Angelique Kerber mellett - a “More than Italian” TV kampányban.

A Lavazza, a Basement Cafè zenei projektjét is elviszi a tornára. A közösségi hub célja a fiatalok összehozása és a társadalmi interakció ösztönzése számukra érdekes tartalommal. A Next Gen ATP Finals 2019 öt napja alatt a mérkőzések mellett zenei programok is lesznek, ahol a trap és a rap szubkultúrák fiatal tehetségei lépnek fel.