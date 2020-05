A FleishmanHillard Café célja, hogy a világ egyik legnagyobb ügynökségi hálózatának tagjaként, ahhoz most nevében is közelebb kerülve nemzetközi színvonalú, innovatív, integrált stratégiai szintű kommunikációs tanácsadással tudja támogatni ügyfeleit. A névváltás nem jár majd személyi változásokkal, Balaton Anita marad az ügyvezető.

A Café PR eddig több mint 100 ügyfél problémáira adott valós megoldásokat. A közös sikereket igazolja, hogy az ügynökség az elmúlt hat évben minden évben a PR-lista top 5 helyezettje között szerepelt és szinte valamennyi nemzetközi kommunikációs díjat elhódította már – 2018-ban a legeredményesebb magyar ügynökség volt a nemzetközi díjak tekintetében. Ugyanakkor a Café PR most elérkezettnek látta az időt, hogy szintet lépjen. Tízéves partneri együttműködése a FleishmanHillarddal ma új korszakához érkezett: a Café PR mától FleishmanHillard Café néven folytatja működését - írják.

Változik a név, az új névvel a márka vizuális megjelenése is teljesen átalakul, a nemzetközi partner brandingjét veszik át.

A névváltás nem jár majd személyi változásokkal, illetve a FleishmanHillard Café a Café PR jogutódjaként valamennyi szerződéses kapcsolatát változatlan formában viszi tovább, és a Café Csoportnak továbbra is tagja marad. A FleishmanHillard történetében példátlan módon az új ügynökség csatlakozása nem jár együtt tulajdonrész-vásárlással, így a cég a továbbiakban is magyar tulajdonú ügynökség marad. Ugyanakkor a névváltást kísérő kapcsolaterősítésnek köszönhetően a FleishmanHillard Café ügyfelei mostantól a globális ügynökség teljes tudásbázisához közvetlenebb hozzáférést kaphatnak. Emellett a névváltással az ügynökség nem titkolt célja, hogy formálisan is deklarálja a pr-re vonatkozó szakmai hitvallását

Balaton Anita, a FleishmanHillard Café ügyvezetője a névváltás kapcsán kiemelte:

Nick Andrews, a FleishmanHillard nemzetközi kapcsolatokért felelős szenior elnök-helyettese kiemelte, hogy méltó, valódi partnert talált a Café PR-ben: „A FleishmanHillard partnereitől elvárjuk, hogy működésük során ötvözzék a kreativitást, az erős tanácsadói hozzáállást, valamint elvárjuk képesek legyen kiváló minőségben megvalósítani, amit elterveztek. A Café PR-el immáron tíz éve dolgozunk együtt és kijelenthetem, hogy ezt az elvárásunkat messze túlteljesítik. Ritka, hogy egy csapat ennyire inspirált és energikus legyen. Az elmúlt évtized során számos ügyfelünk kiszolgálásában büszkén kértük a Café segítségét”