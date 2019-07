Fókuszban a betegbiztonság

Betegbiztonság – Te is tehetsz érte! címmel országos lakossági kampányt indít a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja.

Az utóbbi években a betegbiztonság egyre hangsúlyosabb szerepet kap az egészségügy területén. Ma már széles körben elfogadott és ismert, hogy az egészségügyi ellátás során nemkívánatos események alakulhatnak ki, amelyek ellen mind az egészségügyi ellátóknak mind a lakosságnak tenni kell. A betegek biztonságát veszélyeztető nemkívánatos események megelőzése, az ellátás biztonságosabbá tétele közös érdekünk, abban az egészségügyi ellátóknak és a lakosságnak is felelőssége van - írják.

Túlzott antibiotikum fogyasztás, az internetről szerzett információk veszélyei, az orvos és a beteg együttműködésének fontossága - néhány kiemelten fontos szegmense a betegbiztonságnak, amelyekkel a mindennapi életünk során gyakran találkozunk. Ennek ellenére sokszor nem vagyunk tisztában fontosságukkal, pedig a megfelelő ismeretek hiányában akár az egészségünket is veszélybe sodorhatjuk. A kampány keretében készített kisfilmekben ezért e három témakörre fókuszáltunk és ezekről, a gyakran előforduló esetekről tekinthetnek meg érdekes történeteket az érdeklődők. A közös vetítéseket követően szakértő nyújt segítséget a filmben elhangzottak megértésében, és helyben válaszol a felmerülő kérdésekre. Az országos rendezvénysorozaton mindemellett olyan témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek arra irányítják a figyelmet, hogy a megfelelő és hiteles információk birtokában maguk a betegek és hozzátartozóik is tehetnek saját és családtagjaik egészségéért.

A kampánysorozatnak a helyi Egészségfejlesztési Irodák biztosítanak helyszínt, ahol ingyenes szűrések is várják a résztvevőket, valamint a helyszínen kapott tájékoztató füzeteben további hasznos és megbízható információkat találnak.

A programokról, a helyszínekről további információk olvashatók az EMK és a projekt weboldalán.

A program az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-0001 azonosítószámú Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése elnevezésű projekt keretében valósul meg. A projekt a Széchenyi 2020 keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.