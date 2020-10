Három rádióval bővül az Atmedia portfóliója

Januártól ők értékesíthetik a Retro Rádió, a Rádió1 és a Best FM reklámidejét is.

A piacot meghatározó rádiókkal bővül az Atmedia portfóliója, jövő évtől a vállalat értékesíti a Retro Rádió, a Rádió1 és a Rádió1 Network, valamint a BestFM Budapest reklámidejét - közölte a cég kedden.



A kereskedőház rádiós üzletága a közrádió négy országos csatornájának (Kossuth, Petőfi, Bartók, Dankó Rádió) értékesítésével indult, majd tavaly kibővült a közel háromszáz edzőteremben online elérhető FitRadióval.

Jövő évtől országos rádió kizárólag az Atmediánál lesz elérhető, emellett a portfólió tagjai maximálisan ki tudnak szolgálni fővárosi, helyi vagy regionális hirdetőket is, mivel a kereskedőház értékesít kettő budapesti és számos hálózatos rádiót is - hangsúlyozza a közlemény.

„Multimédiás kereskedőházként eddig is elkötelezettek voltunk a rádiós piac fejlesztésében, és ezt a munkát jövőre a legnagyobb rádiós portfólió képviselőjeként még nagyobb lendülettel végezzük majd. Továbbra is mindent megteszünk, hogy a rádió mint médium a hallgatottsági adatainak megfelelő súllyal szerepeljen a reklámtortában. A rádiós portfóliónk kiszolgálását is megújítjuk, ezért önálló rádiós igazgatóságot és promóciós osztályt hozunk létre" – olvashatók Guttengéber Csaba, az Atmedia ügyvezető igazgatójának szavai a közleményben.