Az nlc.hu szerkesztősége az Adni Jó! elnevezésű, ma indult kezdeményezés keretében ezúttal nyugdíjasok ünnepét szeretné boldogabbá tenni.

Az idei esztendő eddig a magyar emberek jóságáról szólt, hiszen alig néhány hét leforgása alatt kétszer 700 millió forintot gyűjtöttek két kisgyerek gyógyulására. Az adományozásnak ezzel nincs vége; az országos összefogásban létrejött közösségek azóta is működnek – újabb és újabb csöppségeket segítve.

De természetesen nemcsak a gyermekek számára fontos az együttérzésünk, a támogatásunk és a szeretetünk. Vannak, akik szinte a második gyerekkorukat élik idősen, hetven, nyolcvan év felett; közülük sokan egyedül vagy speciális intézményekben, idősotthonokban. Az nlc ezért ebben az évben nem gyermekeknek, óvodáknak vagy nehéz helyzetű családoknak gyűjt, mint a korábbiakban. A november 25-étől december 13-ig tartó, Adni Jó! elnevezésű kampányukban ezúttal olyan cipősdobozokat várnak, amelyeket a csepeli Olajág Idősek Otthona lakóinak szóló meglepetésekkel raknak tele az olvasók.

„Nálunk már hagyomány, hogy minden karácsonykor adományozunk. Mi magunk is fontosnak tartjuk, és az olvasók is keresik az év végi gyűjtést. Mindig nehéz eldönteni, hogy kiknek adjunk, mert karácsonykor bárhova elfér az ajándék. Valahogy azt éreztük, hogy sokszor túl keveset foglalkozunk az idősebb korosztállyal, ezért találtuk ki, hogy idén egy idősek otthona lakóit szeretnénk meglepni, mert az ünnep ugyanolyan fontos egy 4 évesnek, mint egy 84 évesnek” – nyilatkozta Pácsonyi Daniella, a magazin főszerkesztője, aki azt is elárulta, hogy a szerkesztőség december második felében egy ünnepség keretében adja majd át a cipősdobozokat a csepeli idősotthon 300 lakójának – természetesen a mosolyukat megörökítve.