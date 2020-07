Hatalmas munkaerőhiány keletkezhet a pénzügyi szektorban

A koronavírus-járvány hatására a pénzügyi szektor nem volt felkészülve. A munkavállalók is nehéz helyzetbe kerültek. Cser Roland közgazdász, HR specialista elemzi, milyen változásokat hozott a koronavírus a szektorban.

Március elején mindenkit váratlanul ért a koronavírus-járvány kirobbanása, és az emberek a saját bőrükön tapasztalhatták meg, hogy pillanatok alatt képes egy külső tényező is szétrombolni az életüket.

A szakember elmondta, jelenleg különösen kritikus az állás nélkül maradt középkorúak helyzete, akik hátránnyal indulnak a fiatalabbakkal szemben. Ennek oka többek közt, hogy kevés munkáltató kínál a sokéves tapasztalatukkal arányos fizetést. A biztosítási piacon ugyanakkor ma is keresik a megfelelő munkatársakat: a munkaerőpiacon ma nagyon fontos hívószó a stabilitás, a többség hosszú távon gondolkozik és az állandóságot keresi, amit a biztosítói szakmában meg tudnak adni.

„Sok olyan ember került bizonytalan helyzetbe, aki korábban a vállalati értékesítésben dolgozott. Azok sem feltétlenül tudnak a saját szakmájukban elhelyezkedni, akik megfelelő tudással rendelkeznek. A pénzügyi piacnak óriási hiánya fog keletkezni hamarosan munkaerőből, amit mihamarabb ki kell egyenlíteni, hiszen a kereslet a másik oldalon rohamosan nő” – magyarázta.

Szerinte mára a biztosítói szakma is egyre szegmentáltabb. Ez azt jelenti, hogy akárcsak a jogászok, a biztosítási tanácsadók is különböző területekre specializálódnak, más-más témakörben rendelkeznek szaktudással. Éppen ezért a jelentkezőknél előny a már meglévő kapcsolati tőke: a cél, hogy ebből idővel saját klientúra épüljön ki, hiszen a legtöbb ügyfél a cégekhez mára személyes ajánlás útján érkezik.

A sok negatívum mellett ugyanakkor pozitív hatása is volt az elmúlt időszaknak, hiszen a pénzügyi tudatosság hirtelen felértékelődött a hétköznapokban.

Cser Roland arról beszélt, a szektor rendkívül gyorsan és hatékonyan reagált a kihívásokra a technológiai vívmányoknak köszönhetően, így pedig megnyugtató visszajelzéseket tudtak adni ügyfeleiknek a kialakult helyzetről. A szakember úgy véli, az online kapcsolattartást várhatóan meg is őrzi a szakma a későbbiekre.

„A járványra reagálva a magyarok is elkezdtek felkészültebben, érettebben, tudatosabban gondolkozni, mert látták, hogy egy rajtuk kívülálló hatás is milyen katasztrofális következményekkel járhat a saját életükre. Ezáltal megnőtt a piacnak a jelentősége, az értékesítési számok emelkedtek, és várhatóan ez a tendencia folytatódni is fog” – magyarázta.

A pénzügyi szakértő azt javasolja mindenkinek, hogy diverzifikálják a befektetéseiket a devizaárfolyamok tekintetében. Mint mondta, a forint vélhetően egy hosszú gyengülési folyamat előtt áll, és a következő hónapokban gyengülni fog. Azt tanácsolja: aki eddig forintban takarított meg, kezdjen el euró alapú megtakarításon is gondolkozni, ezáltal ki tudja egyenlíteni a kockázatot.

A vírus hatásaként említette, hogy alacsony kamatkörnyezet van a banki szektorban, de mivel nekik is profitot kell termelni, egyre inkább a komplex piaci szolgáltatások jelenthetik számukra is a megoldást. Erre láthatóan nem megfelelően voltak felkészülve, pedig van igény a minőségi szolgáltatásokra Magyarországon is.

„A banki szektornak is szüksége van védelmi csomagok kiajánlására, a tudás alapú értékesítésre és a tudatosságra való nevelésre. Jelenleg sajnos nem ez a fő álláspont, ebben a tekintetben pedig a magyar pénzügyi szegmens elmarad Európa többi részétől” – zárta szavait Cser Roland.