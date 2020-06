Hatodik helyezett a Huawei a leginnovatívabb vállalatok listáján

A Huawei Technologies negyvenkét helyezést ugrott előre, és ezzel hatodik helyezett lett a Boston Consulting Group leginnovatívabb vállalatokat (The Most Innovative Companies) rangsoroló listáján. A Boston Consulting Group 2005 óta figyeli a globális innovációs trendeket, majd rangsorolja az ötven legtöbbet innováló vállalatot. A legfrissebb, 2020-as lista azt tartotta szem előtt, hogy mit és mennyit tesznek a vállalatok azért, hogy hosszú távon is kiválóan teljesítsenek.

A Huawei először 2014-ben került a listázottak közé, ötvenedik helyezettként. 2015-ben negyvenhatodik, 2019-ben pedig negyvennyolcadik helyezést ért el.

A Huawei folyamatosan fejleszti készülékei ökoszisztémáját, mely a vállalat 1+8+N stratégiájával összhangban arra fókuszál, hogy a felhasználókat minél szélesebb körű szolgáltatásokkal és élményekkel lássa el. A Huawei kiemelten két kulcsterületen, a mobilegységek és a felhőszolgáltatások területein kívánja kihasználni a technológiai innovációk nyújtotta lehetőségeket. A vállalat a világ vezető alkalmazásfejlesztőivel együttműködve folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több appot tegyen elérhetővé a felhasználói számára saját alkalmazásáruházában. Annak érdekében, hogy kibővítse ökoszisztémáját és továbbfejlessze az AppGallery kínálatát, a Huawei világszerte folyamatosan közös munkára hívja a fejlesztőket.