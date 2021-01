Hatodszor lett az Év Honlapja a Mateking.hu

Most az E-Learning kategóriában győzedelmeskedett. Ennek örömére öt iskolának adnak ingyenes hozzáférést.

2020 decemberében indult az Év Honlapja Országos Díjátadó Roadshow, amelynek keretében személyesen adták át az elnyert díjakat. A mateking.hu-t 2015, 2016, 2017, 2018 és 2019 után 2020-ban is kitüntették, ezúttal az E-Learning kategóriában ítélték legjobbnak az oldalt. Tehát a mateking.hu immár a hatodik egymást követő évben nyerte el az Év Honlapja díjat.

A rangos kitüntetést ajándékozással ünnepli meg az e-learning oldal: a leggyorsabban jelentkező 5 iskolának most ingyenes hozzáférést biztosítanak a rendszerhez. Mindezt az oktatási intézmények összes tanulója kihasználhatja majd matektudásának fejlesztésére.

A járvány miatt szinte minden rekordot megdöntöttek

A mateking.hu 10 évvel ezelőtt napi 5-6 látogatóval és 30 darab tananyaggal indult, mostanra már több mint 150 ezer felhasználóval rendelkezik és Magyarország legnépszerűbb egyetemi matekoktató weboldalává nőtte ki magát.

Tavasszal, a koronavírus-járvány első hulláma alatt szinte minden létező rekordot megdöntöttek. Miután az iskolák digitális oktatásra álltak át, a tanév végéig ingyenessé és regisztrációmentessé tették a teljes középiskolai matematikát. Naponta 30-60 ezren látogatták meg az oldalt, a matekérettségi előtti napon pedig 87 ezren gyakoroltak itt.

Jelenleg 2445 darab léptethető tananyag található az oldalon, és közel 30 tantárgy. Ezek közül az egyik legnagyobb a 40 témakörből és 430 tananyagból álló középiskolai matek, amely a teljes középiskolai anyagot felöleli, és tartalmazza az emelt szintű tananyagokat is, lehetővé téve mind a középszintű, mind az emelt szintű matekérettségire való felkészülést.

A felesleges elemektől megtisztították a honlapot

A mateking hatékonyságát az adja, hogy a tananyagok sok-sok apró lépésből, picike morzsákból épülnek föl. Mindenki a saját tempója szerint éppen akkor lép tovább egy morzsán, amikor azt megértette.

A honlapot ráadásul folyamatosan fejlesztik, ami tavaly a járvány ellenére sem maradhatott el, és ősszel egy sokkal intenzívebb dizájnt kapott az epizódok. Ezáltal végre megfelelő hangsúlyt kapott a lépésről lépésre funkció.

„Sokkal látványosabbá tettük a léptető nyilakat, melyeket egy ügyes kis trükk segítségével kiemeltünk a tananyag felületéből. Elkészültünk egy másik fontos fejlesztéssel is. Létrehoztunk egy felületet, ahol a mateking összes feladata könnyen és gyorsan megtalálható témakörök szerint. Ez egy okos kis példatár, ami arra is használható, ha valaki gyakorolni szeretne és olyankor is, ha gyorsan át akar pörgetni egy-egy témát” – fogalmazott Mosóczi András ötletgazda.

Hozzátette, a mateking kezdőlapja mobilon mindig is egyet jelentett a maximális egyszerűséggel. Minden felesleges dologtól megtisztították, hogy azonnal elérhetőek legyenek a legfontosabb tantárgyak. Ezt az egyszerűséget sűrítették bele tavaly egyetlen gombba, új felhasználói élményt hozva létre ezzel. A kezdőlap így megtartotta egyszerűségét, mégis sok-sok új tartalom is elfér rajta.

2020-ban 435 új epizóddal bővült a Mateking, így már 2300-nál is több epizódból lehet náluk tanulni.

Fontosnak tartják azt is, hogy segítsenek a nehéz helyzetekben. Amellett, hogy március 15-től júniusig ingyenesen elérhetővé tették a teljes középiskolai matematika tantárgyukat, decemberben az önkéntesség napján ingyenes középiskolai matek hozzáférést adtak öt magyarországi gimnázium minden tanárának és diákjának, és most ismételten a leggyorsabban jelentkező öt iskolának ajánlanak fel ingyenes hozzáférést.