Hátrányos helyzetű gyermekeket látott vendégül a Vízilabda Szövetség

A két hét alatt 20 vidéki településről és 9 budapesti gyermekintézményből összesen 1.500 fő jutott el ingyenesen a versenyekre a Gyermekmentő Szolgálat közreműködésével. A szervezők nemcsak az ingyenes belépést, hanem a csoportok ingyenes utazását is biztosították a gyermekcsoportok számára, akik így személyesen, testközelből láthatták a versenyt. A gyerekek egyedi szurkolói pólót, ásványvizet, gyümölcsötés úticsomagotis kaptak.

A Magyar Vízilabda Szövetség már korábban, a Vízilabda Világliga alkalmával is sikeresen együttműködött a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal. Akkor az összefogás révén a Világliga sporteseményein közel 300 hátrányos helyzetű gyerek izgulhatott és szurkolhatott a lelátókon.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat mindig is nagyon fontosnak tartotta, hogy rendezvényein sportélményeket is nyújtson a hátrányoshelyzetű gyermekeknek. A közösségi élményen kívül az is a cél, hogy a gyermekek kedvet kapjanak a sporthoz. Az, hogy élőben is láthatják, milyen egy nemzetközi verseny, milyen, amikor sportoló és szurkoló egy emberként küzd a sikerért, személyes motiváció is lehet számukra. Az MVLSZ reméli, hogy maradandó élménnyel távoztak a gyerekek a rendezvény helyszínéről.