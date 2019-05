Hazai vállalkozók legjobb online ötleteit díjazta a UPC

A felhasználók 80%-a igényli az erős online jelenlétet a vállalkozásoktól, miközben a magyarországi kis- és közepes vállalkozások csupán 33%-a vallja azt magáról, hogy nagyon jól használja az online lehetőségeket a napi üzletmenet során – derült ki abból az online felmérésből, amelyet a UPC Magyarország készített a hazai KKV-k körében.

A megkérdezett vállalkozók közül sokan vesznek igénybe valamilyen internetkapcsolatot vállalkozásukhoz, de csak kétharmaduk használja napi szinten is az online lehetőségeket. A kutatás egyértelműen rávilágított arra is, hogy a digitalizációnak kézzelfogható üzleti haszna van a KKV-k esetében, hiszen az internetet aktívan használó vállalkozások 66%-a forgalomnövekedést, 60%-uk pedig érdeklődésnövekedést érzékelt az online eszközök használatának köszönhetően. Egyértelműen megmutatkozik a generációk közti különbség is, hiszen a 20 és 35 év közötti vállalkozók jóval fejlettebbnek ítélik meg vállalkozásuk online jelenlétét, mint a 40 év felettiek. A vállalkozásoknál továbbra is az e-mailes (80%) és a közösségi médián keresztüli (77%) a leggyakoribb kapcsolattartási mód az ügyfelekkel és a partnerekkel. Honlapon keresztül viszont már csak 63%-ukat lehet elérni, míg mobil applikáció segí ;tségével mindössze 10%-ukat.

Annak érdekében, hogy a vállalkozók segítséget, inspirációt kapjanak az online térben való jobb eligazodáshoz, a UPC 2018-ban elindította a kifejezetten kis- és közepes méretű vállalkozásoknak szóló Business Tuning programot, amelynek keretében egy hárommillió forint összdíjazású pályázatot is meghirdettek.

Az eseményen részt vett Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, aki a díjak átadásakor elmondta: „A jó vállalkozó leleményes és bátor, tisztában van lehetőségeivel és mer előre lépni. Napjainkban az előrelépés az online térben való jelenlét és az internet adta lehetőségek kihasználásának irányába mutat. A UPC Nagy Tuning Show azért nagyszerű kezdeményezés, mert éppen abban segít, hogy a hazai kis- és középvállalkozások megismerkedjenek a digitális vi lággal, ezáltal képesek legyenek megerősödni, s értéket teremteni itthon és messze földön egyaránt.”

„A UPC Magyarország hisz abban, hogy az igazi siker ott kezdődik, ha a kis- és közepes méretű vállalkozások megismerik és aktívan, professzionálisan használják üzletük növekedéséhez a közösségi média felületeket, applikációkat és keresőoptimalizációs megoldásokat” – mondta el az eseményen Bodon Ildikó, a UPC Magyarország vállalati szolgáltatások üzletágának vezetője. Kozma Zsolt, a cég vállalati kapcsolatok igazgatója hozzátette: „ A UPC küldetésének tartja, hogy a társadalom és a gazdaság is nyerjen a digitalizációval, ezért különösen inspiráló volt több olyan pályázattal is találkozni, amelyek az üzletfejlesztés mellett egy szűkebb vagy tágabb közösség javát is szolgálják és ezzel bizonyítják, hogy a társadalmi felelősségvállalás a kisvállalkozások körében is egyre fontosabb.”