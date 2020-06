Házhoz jönnek a Shell töltőállomás kedvelt ízei

A Shell Hungary Zrt. egy budapesti töltőállomása 2019-ben – a hazai benzinkutak között elsőként – tesztjelleggel vezetett be étel-ital kiszállítást. A járvány ideje alatt a vállalat további négy budapesti és öt vidéki állomásra bővítette szolgáltatását, ez utóbbit öt különböző városban. A vásárlók mostantól megbízható keretek között és biztonságosan rendelhetik meg kedvenceiket, hasonlóan mintha a Shell töltőállomáson vásárolnák meg azokat.

A házhoz szállításra kínált választékban jelenleg ízletes deli by Shell termékek, különböző szendvicsek, grillcsirke, péksütemények, nassolnivalók, üdítők, illetve sörök is megtalálhatók. A pontos termékválaszték az adott töltőállomás kínálatától függ, amelyet a helyi igényekhez és elvárásokhoz igazítottak.

“A járvány ideje alatt újabb töltőállomásaink bevonásával felgyorsítottuk a szolgáltatás bevezetését, hiszen számunkra is világossá vált, hogy ebben a rendkívüli helyzetben azzal segíthetjük vásárlóinkat, ha rendeléseiket biztonságosan ki is szállítjuk otthonukba vagy éppen munkahelyükre. Az ügyfelek körében egyre kedveltebb lett a szolgáltatás, és ez a népszerűség a mai napig töretlen. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a házhoz szállításban rejlő lehetőségeket még messze nem merítettük ki. A növekedés érdekében további városok bevonását és a megrendelhető termékek körének bővítését tervezzük, így a shopjainkban megtalálható alapvető élelmiszerek kiszállítását is” – mondta Bujdosó Andrea, a Shell Hungary Magyarországért és Szlovéniáért felelős kiskereskedelmi igazgatója.

„Az elmúlt időszakban az emberek szemében még inkább felértékelődtek az olyan gyors és kényelmes megoldások, mint például ételek és mindennapi cikkek házhoz szállítása. A járvány időszaka alatt még nagyobb igény mutatkozott a biztonságos házhoz szállítás iránt. A Shell-lel való együttműködésünk során különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy a legmagasabb higiéniai elvárásoknak is megfeleljünk. Ha hazaérve, késő este konstatáljuk, hogy nincs otthon víz, elem vagy egyszerűen csak ennénk egy finom grillcsirkét, hozzá egy pohár borral, akkor mindez csak pár kattintásra van tőlünk” – mondta Blaumann Debóra, a NetPincér marketing igazgatója.

A Shell világszinten már rendelkezik tapasztalattal a házhoz szállítás terén, hiszen a világ 15 országában, más-más partnerek bevonásával biztosítja a házhoz szállítást, így például Közép- és Kelet-Európában nemrég kezdte meg együttműködését az Uber Eats-szel a lengyel piacon.

A szolgáltatás egyik legfontosabb eleme a helyi igényekhez való alkalmazkodás - más és más vásárlói szokásokat kell figyelembe venni Kanadában, Brazíliában, az Egyesült Királyságban, Dél-Afrikában, Ománban, Szingapúrban vagy akár Malajziában. Kanadában a Beef Jerky, Malajziában a jégkrém, az Egyesült Királyságban a fehérbor, míg Magyarországon a grillcsirke a slágertermék.

Hogy működik?

A vásárlók a NetPincér alkalmazással vagy a NetPincér weboldalán rendelhetnek a Shelltől. Amennyiben a vásárlók címére elérhető a házhoz szállítás a Shell töltőállomásról, leadhatják és kifizethetik a rendelést. A rendelések többsége fél órán belül kiér, és a futár útvonala pedig az applikációban végig követhető.

A biztonság az első

A NetPincér számára a vásárlók biztonsága az első, ezért számos intézkedést vezetett be, amely lehetővé teszi a biztonságos a házhozszállítást, különös tekintettel a koronavírus terjedésének megakadályozására. Többek közt ide tartozik az érintésmentes fizetés és kézbesítés.

A járvány alatt rengetegen az online vásárlást részesítették előnyben, ugyanakkor a töltőállomások látogatását sokan nem tudták elkerülni. A Shellnél kiemelt fontossággal bír vásárlók és a dolgozók biztonsága, ezért minden töltőállomáson új higiéniai és élelmiszerbiztonsági intézkedéseket vezettek be, így a töltőállomások munkatársai is maszkban és kesztyűben készítik el és csomagolják az élteleket.