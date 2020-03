Házhoz viszi a kalácsot az időseknek a magyar pékség

Karanténkalács néven „érintésmentes” péksütemény-házhozszállítást indít a budapesti A table! pékség. A kezdeményezés révén a koronavírus-járványban különösen veszélyeztetett emberek – idősek, betegek, kötelező vagy önkéntes karanténban tartózkodók – jutnak friss hazai pékáruhoz biztonságos körülmények között, önkéntesek segítségével.

Az első házhoz szállítók Budapest Hegyvidék önkéntesei a Kétfarkú Kutyapárt szervezésében, ők a főváros idősek lakta részében juttatják célba a csomagokat. A kezdeményezés Facebook-csoportjában és honlapján más városok önkénteseit és pékmestereit is csatasorba hívják, hogy saját területükön gondoskodjanak az idősek kenyérellátásáról.

A Karanténkalács kínálata az elképzelhető legegyszerűbb: 500 vagy 1000 forint ellenében puha cipót és fonott kalácsot tartalmazó félkilós vagy kilós egységcsomagokat lehet rendelni összesen négyféle összeállításban a karantenkalacs.hu weboldalon vagy az önkéntes csoportok diszpécserénél telefonon. A 16.00 óráig leadott rendeléseket az önkéntesek másnap délelőtt címre szállítják.

„Édesanyámat győzködve vált világossá, hogy muszáj valamit tenni. Az idősek rutinjain nehéz változtatni, de most nincs mese, nem szabad csak úgy leugrani a boltba” – mondja a kezdeményezés elindítója, Hajdu Péter. A békeidőben ínyenc francia péksüteményeiről ismert A table! alapító tulajdonosa szerint kötelességünk vigyázni a leginkább veszélyeztetettekre. A koronavírus-fertőzés a fiatal korosztályokban akár tünetmentes is lehet, áldozatait szinte kizárólag az 55 év feletti, más betegségben is szenvedő férfiak és nők közül szedi. „Az egyetlen megoldás a személyes érintkezések minimumra szorítása. A péksütemények biztonságos házhoz szállítása ezt szolgálja” – mondja Hajdu Péter.

Az egységcsomagok az A table! üzemében készülnek, ahol a cég szigorú személyi higiénés intézkedéseket vezetett be. A szállítók és az önkéntes futárok is pontos protokoll szerint járnak el, erre egyébként az ő védelmükben is szükség van. Az eljárásrend, ami higiénikus szakember bevonásával készült, olyan részletkérdésekre is kiterjed, mint hogy hol szabad a csomagot megfognia a futárnak, és hol az átvevőnek. A csomagok nem véletlenül kerülnek 500 vagy 1000 forintba: aki nem fizet előre, attól azt kérik, pontos összeget adjon a kézbesítést végző önkéntesnek.

A kezdeményezés bővülni kíván: elérhetőségein várja azoknak a budapesti és főleg vidéki péküzemeknek a jelentkezését, amelyek a megosztott gyártási-szállítási protokoll alapján maguk is beszállnának a cipók és kalácsok gyártásába, továbbá olyan önkéntes csoportok jelentkezését is, amelyek újabb területeken oldanák meg a kiszállítást.

Hajdu Péter szerint a csatlakozó pékségek csak minimális megtérülést remélhetnek az akciótól. „A Karanténkalácsból származó bevételek a veszteségek csökkentéséhez, a nehéz időszak átvészeléséhez, a munkahelyek megőrzéséhez járulhatnak hozzá, ami persze nem kis dolog ezekben az időkben” – állítja a pékek akciójának szervezője.