Helyzet van!

Erre szabta tartalmait és új szlogenjét a Blikk.

“Ahogy az elmúlt 26 évben mindig, a Blikk közérthető tájékoztatására most, ebben a különösen nehéz időszakban is számíthat a napilap több mint félmillió olvasója és a Blikk.hu közel egymillió online látogatója. Ezt üzenjük az új imidzs kampányunkon keresztül, amelyben ezúttal is Szabó Győző, a Blikk arca volt a segítségünkre” – mondja Kiss Eleonóra üzletágvezető.