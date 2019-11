Hétfőn kezdődik a Fiatal Vállalkozók Hete – Karrier&Üzleti Show

A Budapesti program a Bálnában, november 20-án szerdán, 15 órától 21 óráig indul a "Vállalkozz az Életre!" nappal. Színpadra lép Kedves Ferenc üzletember, Langár Tamás, a Frei Café társtulajdonosa, de bemutatkozik a cukorkából milliárdossá lett Felföldi József is. A Sharing economy-ban rejlő lehetőségekre és a start-up világ kulissza titkaira is fény derül a Rendi.hu, az Oszkar.hu, és a Foxpost által, sőt a "Magyarok az űrből" szekcióban Farkas Bertalan űrhajós történetei és az űrben rejlő végtelen üzleti lehetőségek is feltárásra kerülnek. A vállalkozó influencerek közül pedig Kulcsár Edina, Szabó András Csuti, Kárpáti Rebeka és Tomán Szabina segítenek, hogyan robbanhat be egy fiatal az Instán.

November 21-én csütörtökön, a budapesti program mottója: "Vállalkozz az Üzletre!". A WizzAir történetéről a cég vezérigazgatója, Váradi József tart előadást. Megismerhetjük a Mogyi Kft sztoriját, valamint olyan évszázados magyar márkák történeteit is, mint a Gundel, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra vagy a Fővárosi Állatkert. Kiemelt szerepet kap, sőt újradefiniálják majd az innovációt is: előadást tart Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, de a Continental, az Ericsson és az EMIKA Zrt. új oldalait is megismerhetik a résztvevők. A pénz szerepébe és a pénzügyek világába pedig az OTP és a Mastercard vezeti be a résztvevőket, sőt, a Béres Gyógyszergyár és Oázis Kertészet új generációs vezetőitől megtudhatjuk mik lehetnek a nehézségek és a siker-trükkök a céges generációváltás területén.

Az ingyenes de regisztrációhoz kötött eseménysorozaton izgalmas előadókkal várják a vállalkozó és vállalkozni vágyó fiatalokat országszerte, így Szombathelyen, Szegeden, Miskolcon, Nyíregyházán, Zalaegerszegen és Győrben is.