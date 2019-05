Hogyan védjük gyermekeinket a digitális veszélyektől?

A világháló temérdek lehetőséget nyújt tanulásra, szórakozásra, információgyűjtésre, és azonnali kapcsolattartásra, amelyek az élet számos területén előnyt, gyorsaságot és kényelmet jelentenek, de fontos, hogy tisztában legyünk az online tér lehetséges veszélyeivel is. A nem megfelelő internethasználatnak ugyanis számos árnyoldala van, melyek főleg a gyanútlan kiskorúak biztonságát fenyegetik. A mai fiatalok gyakorta jártasabbak az eszközök technikai kezelésében, és számtalan modern programot, szolgáltatást, új lehetőséget ismernek és használnak napi szinten, ám online viselkedésük sok esetben nem felelősségteljes és érzelmileg sebezhetőek. Emiatt biztonságos digitális szocializációjukért a felnőttek, a szülők felelnek.

Egy 2018-as kutatás azt mutatja, hogy a millenniumi nemzedék tagjai egy nap akár 11 órát is képesek a különféle digitális eszközeiken tölteni, ez a növekvő használati tendencia pedig világszerte érzékelhető. Az internet számukra nem eszköz, hanem élettér, érdekli őket a rengeteg lehetőség, nekünk felnőtteknek pedig az a hatalmas kihívás, hogy bár közben mi is tanuljuk az online jártasságot, itt kell őket hatékonyan megvédeni.

A folyamatos internethasználat mellett az online tér egyik legjelentősebb veszélye az úgynevezett „cyberbullying”, azaz az online megfélemlítés, bántalmazás, zaklatás, kiközösítés, csúfolás. Ennek sokféle megjelenési formáját ismerjük, mivel pedig online csatornákon zajló folyamatról van szó, nem zárul le, ha a tanuló kilép az iskola kapuján, hanem 0-24-ben kaphatja a becsmérlő, fenyegető üzeneteket, kommenteket.

A szülők, illetve a család felelős hozzáállása kulcsfontosságú szerepet tölt be a gyermekek online jelenlétét illetően. Fontos, hogy hatékonyan megvédhessük családunkat, szeretteinket az internet veszélyes fenyegetéseitől, nagy részben azáltal, hogy felkészítjük gyermekeinket a biztonságtudatos, értékteremtő internethasználatra - írják.

Erre természetesen egyre inkább odafigyelnek a vírusvédelmi programokkal foglalkozó cégek is. Csizmazia-Darab István, a Sicontact Kft. IT biztonsági szakértője például arra is felhívja a figyelmet, hogy nem elegendő a hagyományos asztali számítógépek védelme, hanem kiemelten fontos a mobileszközök vírusmentességére is figyelni, valamint érdemes külön mobileszközös szülői felügyelet megoldást is választani. „Az a célunk, hogy a világhálón jelentkező veszélyektől megóvhassuk internetező gyermekeinket, ehhez pedig korszerű megoldások és eszközök kellenek, hiszen szinte naponta bukkannak fel új típusú veszélyforrások, fenyegetések” - mondta a szakértő.

A gyerekek a megnövekedett online jelenlét miatt egyre gyakrabban kerülhetnek veszélybe. Technikai oldalról is kulcsfontosságú a védelmük, ugyanakkor biztonságtudatos viselkedésre is meg kell őket tanítani, amiben a tájékozott és jó példát mutató szülő felelőssége megkerülhetetlen. Tájékozottságuk, tudatosságuk az internetes térben manapság sokkal fontosabb, mint valaha, felnőve pedig munkájuk és magánéletük során ezek az ismeretek nélkülözhetetlenek lesznek. Ennek sikeréhez pedig az okos szabályokhoz kötött internet használat, a naprakész védelmi program, és az online élet történéseiről való rendszeres beszélgetés a szülőkkel, a felnőttek mutatott jó példája járulhatnak hozzá.

„Mindig is fontosnak tartottuk a gyerekek digitális biztonságát, amely most a családok hónapja során még inkább előtérbe kerül. Küldetésünknek tekintjük, hogy minél több család számára elérhetővé tegyük a biztonságos és minőségi vírusvédelmet” – tette hozzá Csizmazia-Darab István.