Hogyan zöldülhetnek az ásványvizes cégek?

A lajosmizsei Magyarvíz Kft. követve az olasz anyavállalat, a San Benedetto környezetvédelmi modelljét, már számos lépést tett a környezetünk védelméért. Csökkentették a PET palackok súlyát, így 2017-hez képest 10-12 százalékkal kevesebb műanyagot használnak fel az idén, a palackok 10 százaléka pedig újrafelhasznált alapanyagból készül. Ez az arány a következő 5 évben akár duplájára is növekedhet, az ágazati vállalásokkal összhangban. Az ásványvízgyártáshoz szükséges energiát részben napelemek adják, a számítógép vezérelte automatikus palackozásnál szinte egyáltalán nincs a töltésből származó vízveszteség. Éves szinten több tonnával csökkentették a csomagolóanyagok mennyiségét azzal, hogy a Lidl Magyarország áruházaiba szállított termékeknél vékonyabb zsugorfóliát használhatnak, ez annak köszönhető, hogy nem kell a fóliára nyomtatni, ráadásul a festéket, mint természetidegen anyagot is sikerült mellőzni. A Magyarvíz a vásárlókat is szeretné ösztönözni a környezettudatosságra, ehhez praktikus tanácsokkal látja el a fogyasztókat a honlapján, a Mizse palackokon és a facebookon is, hiszen a szelektíven visszagyűjtött PET nem szemét, hanem alapanyag - írják a sajtóanyagban.

„Nagyon sok feladatunk van még, de úgy gondolom, hosszabb távon csak azok a vállalatok és brandek maradnak meg a piacon, amelyek szem előtt tartják a fenntartható fejlődést. Kutatások azt mutatják, hogy minden második vásárló hisz abban, hogy vásárlási döntésével pozitívan befolyásolhatja a Föld védelmét. Ezzel nyomást gyakorolnak a vállalatokra, előnyben részesítve azokat a márkákat, amelyek kisebb ökológiai lábnyomot hagynak maguk mögött. Hosszabb távon tehát a zöld szemlélet megtérül egy márka, egy vállalat életében. Egy nemrégiben lezajlott konferencián elhangzott, hogy az emberek többsége első helyen a gyártókat, másodikon a kormányokat, harmadikon a kereskedőket, negyediken saját magukat teszik felelőssé bolygónk környezeti problémáiért. A megoldást elsősorban a gyártóktól és a kormányoktól várják. Szerintem az edukáció hihetetlenül fontos, de 10-20 éves hosszú folyamat, így kormányzati szabályozókkal gyorsabban célt lehetne érni” – fogalmazott Balog Zoltán, a Magyarvíz Kft. kereskedelmi vezetője.

A vállalat az NN Ultrabalaton egyik fő támogatójaként segítséget nyújt ahhoz, hogy a futóverseny a kontinensünk legzöldebb tömegsport rendezvénye lehessen. 2020-ban a 60 váltóponton felhasznált, 61,5 ezer darab frissítésre felhasznált Primavera víz PET palackjai szelektíven lesznek összegyűjtve, és hivatalos gyűjtőhelyen leadva azért, hogy ezek újrahasznosítva alapanyaggá váljanak, ne szemétté.