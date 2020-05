Idén is lehet pályázni iskolatáskákra a Köszönjük, SIÓ! program keretében

A Köszönjük, SIÓ! Program a SIÓ-Eckes Kft. és az Eckes Family Alapítvány 12 éve sikeres adományozási programja. Magyarország vezető gyümölcslégyártójának segítségével idén is országszerte mintegy 1000 szociálisan rászoruló, szorgalmas 6-10 éves kisiskolás jut a tanévkezdéshez szükséges új iskolatáskához és minőségi tanszerekhez. A Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska Program célja, hogy a szülők beiskolázással kapcsolatos anyagi terheit csökkentse, ezáltal növelve a gyerekek tanulási esélyét és integrációját. Idén a koronavírus következményeként kialakult helyzetben sokan elvesztették a munkájukat, ezért olyan családok is bekerülhetnek a programba, akiknek eddig nem jelentett problémát az iskolakezdés. A program része egy rajzverseny is, amelyben a támogatott gyermekek társai is részt vesznek, közösen készített, saját tematikus rajzaikkal segítve hátrányos helyzetű társaikat.

A társaság társadalmi felelősségvállalási programjának égisze alatt 2008-ban indult Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska Program keretében eddig közel 750 intézmény és 11 000 hátrányos helyzetű kisiskolás kapott a tanévkezdéshez jó minőségű, írószerekkel, iskolai kiegészítőkkel teli, vadonatúj, gerinckímélő iskolatáskát. A táskacsomagok elkészítésében a tordasi Gesztenyés Integrált Szociális Intézmény fogyatékkal élő lakói is részt vesznek, így ők is aktív és büszke részesei a segítő programnak.

A pályázó iskoláknak minden esetben csatolniuk kell legalább 25 olyan gyermekrajzot is, melyet az iskola nem rászoruló diákjai készítenek el az adott évben közösen, a megadott téma alapján. A rajzpályázat jelentőségét növeli, hogy a kisdiákok ezáltal megtapasztalják nemcsak a közös alkotás örömét, hanem az összefogáson alapuló közösségi segítségnyújtás erejét is. Az érzékenyítő témát feldolgozó rajzpályázatra az elmúlt években közel 30 000 rajz érkezett Magyarország egész területéről.

A pályázatok online elkészítésének határideje 2020. július 15., míg a pályázati jelentkezési lap postára adási határideje 2020. július 17. A nyertes iskolák kisdiákjai a szeptemberi tanévnyitón kapják meg a felszerelt iskolatáskáikat. A legjobb rajzokat beküldő iskolák között SIÓBulit sorsolnak ki, amelyeket a SIÓ-Eckes SIÓ Vitatigris termékekkel támogat. Az elmúlt 12 évben 170 jó hangulatú SIÓBuli zajlott országszerte.

A programban kizárólag általános iskolák és őket támogató non-profit szervezetek vehetnek részt. A SIÓ-Eckes idén is számít az iskolák jelentkezésére, hogy a felszerelt iskolatáskák a legszorgalmasabb rászoruló gyermekekhez juthassanak el.