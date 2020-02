Idén is virágokkal lep meg öt várost a Meglepetés

Ismét virágba borít öt szerencsés települést a Meglepetés magazin. A kezdeményezésük mára hagyománnyá vált. Egy-egy alkalommal száznál is több település pályázik. A magazin csapata eddig több mint 10 ezer színpompás egynyári virágpalántát ültetett el országszerte Kiszel Péter főkertész vezetésével. A szerkesztőség ilyenkor egy szekérderéknyi palántával felszerelkezve felvonul, ültet, locsol, és a végén egy gyönyörűen rendbe tett övezetet hagy maga után. Az előző években jártak már Süttőn, Bakonybélen, Szentesen, Kakucson, Sérsekszőlősön, Badacsonytomajon, Martfűn és Magyarország számos más pontján.

„Mivel mi egy klasszikusan családbarát munkahely is vagyunk, ezért nemcsak a magazin munkatársai jönnek el az ültetésekre, hanem a családtagok is gyakran elkísérik őket. Ilyenkor a gyerekek, a férjek-feleségek egyaránt ásót ragadnak, és ültetnek. Még szerelem is szövődött az első alkalommal, 2011-ben. A két kollégánk azóta már házaspárként ülteti a virágokat. Olyan is előfordult, hogy a gyakorlatlanabb kolléga a virágot a tartó pohárkával együtt ültette be a földbe, annyira nem volt otthon a kertészkedésben, hogy nem tudta, hogy abból ki kell venni a palántát” – mesélt szívderítő történeteket Hegedűs Noémi, a magazin főszerkesztő, aki azt is hozzátette, hogy a virágosítások alkalmával szinte mindenütt segítenek nekik a boldog helyi lakosok, akik a pályázatot megírták. Így a szerkesztők, újságírók együtt locsolnak, gereblyéznek az olvasókkal.

Aki szeretné felvirágoztatni települését, március 8-ig jelentkezhet a pályázatára a magazin e-mail címén: meglepetes@centralmediacsoport.hu