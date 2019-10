Ifjúságmarketing képzést indít az IMEC

Közösségi médiáról, influencerekről és gamifikációról is szó esik majd az IMEC októberi másfél napos tömbösített képzésén.

A fiatalok nem csak komoly vásárlóerőt képviselnek, hanem jelentős fogyasztási trendeket is meghatároznak. Egyre többször szembesülünk azzal, hogy amennyiben a fogyasztás alakukását szeretnénk feltérképezni, célszerű a fiatal generációk szokásaiból kiindulnunk. Így nemcsak a kereskedelmi szempontból egyik legfontosabb célcsoport fogyasztási jellemzőit ismerhetjük meg, de azokat a valószínűsíthető változásokat is, amelyek az elkövetkező években az érettebb generációk esetében is várhatóak. A fogyasztási mintázatok változásainak szempontjából a kommunikációs és marketing szakma jelenleg az Y és Z generációs fiatalokat tekinti trendszetter nemzedéknek.

Az IMEC októberben induló „Ifjúságmarketing A-tól Z-ig” képzése éppen ezekre a korcsoportokra fókuszál olyan vezető szakemberek közreműködésével, akik napi szinten foglalkoznak az említett generációk kutatásával, elérésével, megszólításával.

A program partnerei között találjuk az ifjúsági marketinggel foglalkozó POME ügynökséget Bendl Mátyás képviseletében, illetve hazánk egyik vezető influencer ügynökségét, a Star Networköt, amit Farkas Dániel képvisel. A képzés során a legfrissebb kutatási eredményeket Dr. Guld Ádám tolmácsolásában hallhatják a résztvevők, míg a gamifikációval és a legújabb digitális trendekkel Pusztai Ádám és Boroznaki Gergő előadásai foglalkoznak majd.

Csejtei Ildikó, az IMEC alapító-ügyvezetője a képzést elsősorban azoknak a szakembereknek ajánlja, akik olyan területen dolgoznak, ahol nélkülözhetetlen a fiatal generációk elérése, és akik szeretnék megérteni az ifjúság viselkedését, magatartását és kommunikációját. A program résztvevői a képzés során gyakorlati példákon keresztül ismerhetik meg az Y és a Z generációt célzó leghatékonyabb kommunikációs eszközöket, továbbá hasznos tippeket hallhatnak arra vonatkozóan, hogy hogyan használják eredményesen az olyan közösségi médiafelületeket, mint az Instagram, a Snapchat, vagy a Twitch és a TikTok.

A képzést 2019. október 25-26-án tartják. Jelentkezni az alábbi webcímen lehet: https://www.independentmedia.hu/youthmarketing