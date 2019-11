Index: Közpénzből reklámozzák a Liget-projekt megmentéséért indított petíciót

A felhívásban a férfi arra kéri a magyar kormányt, hogy "tegyen meg mindent, használjon fel minden törvényes lehetőséget a Liget Budapest projekt megmentéséért".

Az újonnan alakult fővárosi közgyűlés elfogadta a főpolgármester, Karácsony Gergely Városliget-projektre vonatkozó javaslatát, vagyis hogy mindazon épületek megvalósítása, amelyek kivitelezése még el se kezdődött, mint az Új Nemzeti Galéria, ne is induljon meg - írják.

"A most már külföldön is elismert és figyelemmel kísért díjat kapott, sikeres „Liget Budapest Projekt” befejezése veszélybe került. A budapestiek döntése értelmében a városnak új vezetése van, akik a folytatást meg akarják akadályozni. Ez a terv óriási lehetőség, talán száz évben egyszer van ilyen, hogy a kultúra, a művészetek területén ilyen maradandót hozzon létre. Budapesten? Igen, de Budapest nem csak a budapestieké, Budapest az egész országé, így ez mindenki javára és hasznára válik, mert Budapest a Nemzet Fővárosa" – áll az egy hete indított felhívásban. Arra is kérte a kormányt, hogy "tegyen meg mindent, használjon fel minden törvényes lehetőséget a Liget Budapest Projekt megmentésére és vigye végbe következetesen eredeti elhatározását. Legyen a Városliget még inkább a kultúra a művészetek, a pihenés gyönyörű központja. Ezt hivatott támogatni ez a felhívás."

A felhívást szinte azonnal megosztották a Liget-projekt hivatalos Facebook-oldalán, és arra kérték követőiket, hogy akik egyetértenek a benne foglaltakkal, írják alá. Sőt, a közösségi oldal tulajdonosa, a Városliget Zrt. költött is az ügyre, volt, akinek hirdetett posztként jelent meg a kérés a hírfolyamában.