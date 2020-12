Ingyenesen visszanézhetők a Fiatal Vállalkozók Hete előadásai

35 üzleti videót tettek elérhetővé, amelyek közt találhatók beszélgetések és előadások is.

A vírushelyzet miatt idén rendhagyó módon a virtuális térbe költözött a Fiatal Vállalkozók Hete. A magyar gazdasági „utánpótlás-nevelés” fontos eseményét az érdeklődők az országszerte 1,7 millió háztartásban elérhető Fix Tv kábeltelevízió képernyői előtt, valamint online streaming segítségével a világ bármely pontjáról követhették az interneten.

Ezzel azonban nem ért véget az üzleti show, hiszen a szervező Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) a nagy sikerre való tekintettel ondemand konferencia formájában ingyenesen visszanézhetővé tette az összes előadást – elsőként az országban. A videók ingyenesen a fiatalvallalkozokhete.hu oldalon érhetők el.

Az idei fő témák az innováció, kreatív ipar, családi vállalkozások és az űripar voltak. A programban tippek, előadások és érdekes pódiumbeszélgetések szerepelnek ismert vállalkozók és fontos állami szervezetek szereplésével.

Bátor, de fontos döntés fiatalon vállalkozni

A FIVOSZ kiemelten foglalkozik a generációváltással és a családi vállalkozásokkal, ezért a konferencián olyan meghatározó magyar családi vállalkozásokat is bemutattak, melyek kiváló példával szolgálnak fiatal vállalkozók és más családi vállalkozások számára.

"Fiatalként vállalkozást indítani mindig bátor döntés, jelen körülmények között azonban nemzetstratégiai és gazdaságstratégiai jelentősége is van. A koronavírus járvány egy olyan váratlan élethelyzet elé állított minket, fiatalokat is, ahol szükség van az újító ötleteinkre és teret kaphatnak merész elképzeléseink is. Mindemellett abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rengeteg olyan mentor és példakép áll előttünk, akikre felnézhetünk. Ehhez pedig nem kell messzire mennünk, sokszor elég ha körülnézünk a saját családunkban. A család, mint biztos hátország szerepe nem csak a vállalkozások esetében, hanem az élet minden területén elengedhetetlen. A családi vállalkozásoknál a generációváltás komoly kihívást jelenthet, úgy az idősebb, mint a fiatal korosztály számára. Fiatalként az a dolgunk, hogy tanuljunk, képezzük magunkat, hogy amikor előáll a lehetőség és a feladat a családi vállalkozás átvételére vagy továbbvitelére, felkészülten nézzünk szembe ezzel a szép kihívással" – mondta Rácz Zsófia az EMMI fiatalokért felelős helyettes államtitkára.

A Fiatal Vállalkozók Hete tavaly személyesen közel tízezer érdeklődőt vonzott. Idén pedig számításaik szerint több mint 3,5 millió emberhez jutott el a konferencia üzenete. A program célja, hogy bemutassa a vállalkozói és üzleti létet, s ezzel fiatalok tömegét inspirálja vállalkozás indításra.