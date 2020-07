Ismét elstartol a Műanyagmentes Július

A kezdeményezés Ausztráliából indult civil mozgalomként 2011-ben és mára globális kihívássá nőtte ki magát. A kihívás azóta több mint 250 millió embert inspirált a világ 177 országából.

A Műanyagmentes Július a hónap első napjától egészen a hónap utolsó napjáig tart. A kezdeményezésben bárki részt vehet, aki kedvet érez arra, hogy ez alatt a 31 nap alatt mellőzze az eldobható műanyagok használatát. A kihívás során nem feltétlenül kell ezek mindegyikét mellőzni, de célszerű a lehető legtöbbre alternatívát találni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenjen júliusban a szemétbe kikerülő műanyag hulladék.

„A SodaStream teljes mellszélességgel kiáll a kezdeményezés mellett, ugyanis 2018-ban a saját szemünkkel láttuk a Karib-tengeren található Roatán-félszigeten, hogy mekkora szemétszigetek tudnak kialakulni a PET-palackokból és az eldobható műanyagokból. A SodaStream munkatársai akkor megtisztították a sziget partjait a szeméttől és elhatároztuk, minden erőnket az egyszerhasználatos műanyagok csökkentésére fogjuk fordítani” – hívta fel a figyelmet Széll-Szőke Krisztina, a SodaStream termékmenedzsere. Éppen ezért döntött úgy a márka, hogy 2021-től valamennyi műanyag-szörpös palackját fémre cseréli, ennek köszönhetően a következő 5 évben 200 millió műanyag-palacktól óvja meg a Földet.

„A koronavírus-járvány miatt valamelyest elterelődött a figyelem az egyszerhasználatos műanyagok mellőzéséről. A helyzet azonban az, hogy egy természetbe kidobott műanyag-palacknak 450 évig tart, hogy teljesen lebomoljon. Eközben folyamatosan szennyezi a talajt és az édesvizeinket” – jegyezte meg a SodaStream termékmenedzsere. Egyes vizsgálatok szerint a PET-palackos ásványvizek már most is tele vannak mikroműanyaggal. A New York-i Fredonia egyetem kutatása rávilágított, hogy egy liter palackozott vízben átlagosan 325 darab (6,5 mikromiliméternél nagyobb) mikroműanyag van. A vizsgálat során 11 márka 259 termékét vizsgálták, amelyeket 9 különböző országban vásároltak.