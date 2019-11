Itt a UPC Direct Now! - a UPC Direct új szolgáltatása

A UPC Direct új TV Everywhere szolgáltatást vezet be, amellyel a tévénézés még könnyebben hozzáférhető lesz. Az új UPC Direct Now alkalmazással rendelkezők bárhol megnézhetik kedvenc műsoraikat.

November 11-tőlválik elérhetővéa UPC Direct Now alkalmazás, amely akár 50 lineáris tévécsatorna online elérését teszi lehetővé. Az applikáció a UPC Direct ügyfelei számára ingyenesen letölthető. Az app egyidejűleg több képernyő használatát is biztosítja mindössze egy előfizetéssel. Az applikáció egyik meghatározó újdonsága a sok közül, hogy hordozható eszközökön biztosítja az élő tévéműsor elérését. Ez teljes fizikai szabadságot jelent azoknak az ügyfeleknek, akiknek a mobilitás különösen fontos. Nincs több elfelejtett műsor, kihagyott sorozatepizód, mert az interaktív EPG műsoremlékeztető beállításával az alkalmazás időben jelez a kedvenc film vagy sorozat indulása előtt. Emellett az előfizetők a Visszajátszás funkcióval 7 napig visszanézhetik a tévéprogramokat. A UPC Direct Now alkalmazás okostelefonon, tableten, laptopon és okostévén is elérhető, Android és iOS operációs rendszereken is fut, és bármely böngészőből megnyitható.

Az országosan elérhető tv-szolgáltatók hasonló termékei közül egyedül a UPC Direct Now érhető el Smart TV alkalmazásként is. Az okostévés applikációban a UPC Direct csatornakínálatának jó része megtalálható; egyes csatornák esetében az Újraindítás opcióval az aktuális műsor visszatekerhető a legelejére, a Visszajátszás menü alatt pedig elérhetőek az előző napok adásai. Az új UPC Direct Now Smart TV alkalmazása Samsung és Panasonic készülékeken is elérhető.

„Az applikációt az M7 Group a szolgáltatásélmény növelése érdekében a fogyasztói igények mentén fejlesztette. Ügyfeleink számára kiemelten fontos a mindennapok szervezhetősége, a munka és a szabadidő rugalmas tervezése, a közösségi és az egyéni szórakozás egyaránt. A televíziózást sokáig a lineáris programok határozták meg, napjainkban a fejlődő technológiák viszont már sokkal nagyobb élményt nyújtanak nekünk. Örömünkre szolgál, hogy mindezt elérhetővé tehetjük ügyfeleink számára is” – fogalmazott Catalin Itu, az M7 magyarországi és romániai Country Managere.

A UPC Direct ügyfelei az alkalmazást november 11-től tölthetik le, melyet követően My UPC Direct felhasználónevükkel és jelszavukkal azonnal elérhetővé válik számukra a tévézés megújult élménye. Az új ügyfelek pedig már olyan csomagok közül válaszhatnak, melyek tartalmazzák az innovatív UPC Direct Now szolgáltatást.

További részletek a UPC Direct weboldalán, a upcdirect.hu/upcdirectnow-n találhatóak.

A UPC Direct ügyfelei számos újdonságra számíthatnak a luxemburgi székhelyű M7 Group-hoz történt csatlakozást követően. A szolgáltatói innovációk mellett a UPC Direct vadonatúj kreatív arculattal is jelentkezik. A már jól ismert UPC Direct márka az M7 markáns piros-kék színeibe öltözve, új logóval köszönti régi és új hazai ügyfeleit, partnereit. A középpontban még inkább a megnövekedett ügyfélélmény áll.