Itt a megújulás és a befelé fordulás ideje!

Most pedig a koronavírus miatti változások következtében (kinek kényszerszünet, kinek háromszoros munkamennyiség okoz problémát), mindenki feszültebb és a legtöbb tanács arra vonatkozik, hogy lassuljunk le és figyeljünk egy kicsit befelé.

Mi lenne, ha ezt a befelé figyelést átvinnénk a marketingre is? KKV-k marketing tanácsadásával foglalkozom és sokszor látom, hogy összefüggésben vannak a vállalkozáson belüli változások a személyes élet változásaival. Ki azért keres új területet magának, mert elköltözik, más új családtag érkezése miatt változtat vagy éppen a kirepülő gyerekek miatt felszabaduló időt szeretnék hasznossá tenni. Egy biztos, a KKV-k életében folyamatosan hat egymásra a munka és a magánélet.

Mi lenne, ha ezt jól csinálnánk és nem csak a munka kúszna be a magánéletünkbe, hanem a magunkra figyelés, az önismeret fejlesztése és a saját magunkkal törődést is kivetítenénk a vállalkozásra.

Hogyan végezzük a befelé figyelést a marketing területén? Kiértékeléssel, elemzéssel, újratervezéssel és apró, eleinte láthatatlan, ám később nagy hatást eredményező változtatásokkal.

Mondom is, mik azok a területek, amiken érdemes végigmenni:

Kiértékelni a jelenlegi állapotot és a múltat

A jelenlegi állapot helyett lehet a korlátozások előtti utolsó heteket alapul venni, hogy ne kapjunk azonnal sokkot a számoktól. Nézzük végig a honlap statisztikáit, kik látogatták az oldalainkat, mi volt a legnépszerűbb bejegyzés, milyen keresőszavakkal találtak ránk a látogatók. A közösségi média felületeken is érdemes végigmenni, ha van róla statisztika, havi szinten megnézni, milyen irányban változott a követők száma és mennyire voltak aktívak.

Érdemes azt is összegezni, hogyha több termék vagy szolgáltatás van a vállalkozásban, melyik volt darabszámra a legnépszerűbb és melyik az, amelyik a legtöbb pénzt hozta be. Minden kiadást és bevételt összehasonlítva levonni a tanulságot, hogy mibe érdemes a jövőben hirdetésre fektetni. És azt sem árt megnézni, ezek közül mi melyik feladatot élvezzük a legjobban.

Tervezni

Miután levontuk a tanulságot, érdemes időt szánni arra, hogy újratervezzünk. Mi az, ami maradhat és min kell változtatni. Ügyfeleimmel ebben a szakaszban szoktunk kitalálni, hogy milyen bejegyzéseket kellene írni és milyen felületekre. Nem mindegy ugyanis, hogy miből lesz blogposzt, miből Instagram story és mi kerül a LinkedIn oldalunkra. A kulcsszó a tartalommarketing. Content plant kell készíteni, hogy tudatosan haladjunk a cél felé – egy konkrét tervet követve mindig hamarabb lehet célba érni, mint csak úgy bizonytalanul ténferegni.

Időt szánni a keresőoptimalizálásra

A SEO (azaz keresőoptimalizálás) a szívügyem, mindig nagy hangsúlyt fektetünk erre a területre. És ez az időszak pont ideális arra, hogy egy kicsit változtassunk a honlapunk struktúráján, a bejegyzések felépítésén, a háttérben láthatatlanul futó kódokra és egyéb izgalmas apróságokra. Ezek nem azok a feladatok, amik látványos eredménnyel járnak, ráadásul sokszor 2-3 hónapba is beletelik, mire a kereső észleli ezeket a változásokat, de amint sikerrel jártunk, az igencsak látványos siker. Előrébb leszünk a keresőoldalakon, hamarabb ránk találnak az ügyfeleink. Ha ügyesen, az eladási tölcsérnek megfelelően írjuk meg és „keresőoptimalizáljuk” bejegyzéseinket, bárki ránk találhat – legyen éppen a bizonytalan információszerzés vagy a vásárlási szándék szakaszában.

Ez a három legfontosabb dolog: információszerzés-kiértékelés, tervezés és megvalósítás. Ha pedig egyszer kitaláltuk, hogy mit is szeretnének tőlünk az emberek (milyen szolgáltatást vagy terméket), már csak annyi dolgunk van, hogy keresőbarát módon fogalmazzuk meg a honlapunk szövegezését. Nem, ez önmagában sokszor nem elég, hiszen a marketing sok-sok dologból áll, offline és online egyaránt aktívnak lenni, a social media felületeit sem hanyagolhatjuk, de egy jó, keresőoptimalizált honlap hatalmas segítségünk lehet.

Mit tehetünk még, ami nem csak az önmagunkra figyelés, hanem másokra is? A bezártság miatt még nagyobb igényünk van az emberi kapcsolatokra – a vállalkozásunk is pont így van ezzel. Segítsük egymást, de hogyan?

• hazai termékek vásárlásával, hogy támogassuk kisvállalkozó társainkat

• fogjunk össze olyan vállalkozókkal, akikkel eddig nem is gondoltuk, hogy közös szolgáltatásunk/árukapcsolásunk lehetséges – használjuk ki, hogy új emberekhez juthatnunk el általuk

• kérjünk és adjunk visszajelzéseket a vállalkozásunkról – közösségi médián, a google review-n és honlapokon is adjunk szöveges értékelést, amit később a potenciális vásárlók elolvashattak (ráadásul amit az emberek szeretnek, azt a kereső algoritmusa is – ha valamiről több vélemény van, oda szívesebben megy „körbenézni”, mi is az az oldal, amiről annyi vélemény születik)

Nehezített pálya, amin most vagyunk, de nem lehetetlen a túlélés. Az sem lehetetlen, hogy előrelépjünk ezután. Akinek most kevesebb munkája van, itt a lehetőség arra, hogy ezeket az amúgy nem túl izgalmasnak tűnő (kivéve nekem, de én szeretem a számokat és a tervezgetést és a SEO sikereit a változtatások után) apró változtatásokat megtegye. Itt az idő, hogy együttműködjünk olyan vállalkozókkal, akikkel eddig nem. Hogy ismerőseinket biztassuk arra, hogy osszák meg bejegyzéseinket a közösségi médián. Itt az idő befelé fordulni és amikor megerősítettük kicsit magunkat a csüggedt állapot után, nyitni mások felé is, hogy egymást segítsük. KKV a KKV-t, ember az embert.