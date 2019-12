Január 9. a 2020-as Stevie® Awards for Sales & Customer Service díj végleges nevezési határideje

A jelölések benyújtása után a döntőbe jutottakat január 15-én értesítik, a nyerteseket pedig egy díjátadó gálaesten hirdetik ki, amire az USA-beli Nevada államban lévő Las Vegasban, a Caesars Palace hotelben kerül sor február 28-án.

Az alkalmas jelöltek: a világ bármely táján, ügyfélszolgálati, kapcsolattartási, üzleti fejlesztési és értékesítési területen tevékenykedő osztályok, csapatok és szakemberek. A szakemberek által használt új termékek és szolgáltatások, illetve megoldásszolgáltatók is nevezhetők. A 2020-as díjak a 2018. július 1. óta elért eredményeket díjazzák.

A The Stevie Awards for Sales & Customer Service több mint 150 sales awards, customer service awards, business development awards, new product awards és solution provider awards kategóriát tartalmaz.

Újdonság az idei évben, hogy a jelentkezők a 650 szavas esszé helyett egy maximum 5 perces videóban is bemutathatják a 2018. július 1. óta elért eredményeiket.

2020-ban az új kategóriák között megtalálható Customer Service Training Professional of the Year (Az év ügyfélszolgálati képzési szakembere), Customer Service Training Team of the Year – External (Az év ügyfélszolgálati képzési csapata – Külsős), Customer Service Training Team of the Year – Internal (Az év ügyfélszolgálati képzési csapata – Belső), Best Customer Engagement Initiative (A legjobb ügyfélelkötelezettségi kezdeményezés), Customer Service Training or Coaching Program of the Year (Az év ügyfélszolgálati oktatási vagy betanítási programja), Sales Enablement Program of the Year (Az év értékesítési engedélyezési programja), Sales Incentive Program of the Year (Az év értékesítési ösztönző programja), és White Paper or Research Paper of the Year (Az év fehér könyve vagy kutatása).

2020-ban visszatér a the People's Choice Stevie Awards for Favorite Customer Service is, a Stevie Awards for Sales & Customer Service népszerűségi verziója, ahol a nagyközönség szavazhat az ügyfélszolgálatok kedvenc szolgáltatóra Az Év Ügyfélszolgálati Részlege döntős jelöljei között.

A 2020-as verseny döntőseit több mint 150 szakember választja ki, akik a világ különböző területein dolgoznak. A nevezési csomagok és a versenyre vonatkozó összes részlet a http://www.StevieAwards.com/Sales oldalon érhető el.