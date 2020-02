Japán márka tarolt a Best Cars díjátadóján

A Central Médiacsoport székházában adták át a Best Cars 2020-as díjait. A tíz országban zajló, az olvasók kedvenc autóit kereső szavazás során vizsgálták az autóvásárlási és -használati szokásokat is.

A Best Cars díj idén ünnepli 44 éves fennállását, kilenc európai országon kívül Kínában is lehet szavazni a jelöltekre. Idén először Magyarországon is rendeztek díjátadó eseményt a szavazás nyertes márkáinak, a szervezők nem titkolt vágya ugyanis az, hogy ezzel új hagyományt teremtsenek.

„A Vezess kutatásai szerint a magyar olvasók körében az ideális autó megfizethető és megbízható. A választásnál és vásárlásnál a legfontosabb szerepet a fogyasztás és a márka játssza, sajnos a környezetvédelmi szempontok nem hozzák lázba a vásárlókat” – árulta el Szigeti Péter, a Central Médiacsoport férfi portfóliójának vezetője a díjátadóhoz kapcsoló előadásában.

Az olvasók az Autó Magazin októberi és novemberi számában, illetve a Vezess-en megjelenő katalógus alapján szavazhattak 11 kategóriában 387 típusra. Több mint 5000 ember adta le voksát kedvenc modelljeire, a téma jellegét tekintve pedig talán nem is olyan meglepő, hogy a szavazók 91 százaléka férfi volt. A szavazatokat Stuttgartban összesítették, és csak a végeredményt küldték vissza a magyar kollégáknak.

A 2020 legizgalmasabb újdonsága különdíjra a Vezess szerkesztőségének szakértői választottak ki, és jelöltek huszonöt modellt, a győztest pedig a rendezvényen szavazták meg az ágazat vezetői.

A Best Cars 2020-as díjazottjai:

MINIK

1. hely (megosztott): Toyota Aygo és Abarth 595/695

2. hely: Suzuki Ignis

KISAUTÓK

1. hely: Volkswagen Polo

2. hely: Peugeot 208

3. hely: Toyota Yaris

ALSÓ-KÖZÉPKATEGÓRIA

1. hely: Skoda Octavia

2. hely: Toyota Corolla

3. hely: Mazda 3

KÖZÉPKATEGÓRIA

1. hely: Alfa Romeo Giulia

2. hely: Skoda Superb

3. hely: Toyota Camry

NAGYAUTÓK

1. hely: Porsche Taycan

2. hely: Volvo S90/V90

3. hely: Kia Stinger

LUXUSAUTÓK

1. hely: Tesla Model S

2. hely: Mercedes AMG GT

3. hely (megosztott): Maserati Quattroporte és Lexus LS

SPORTAUTÓK

1. hely: Ford Mustang

2. hely: Porsche 911

3. hely: Nissan GT-R

KABRIÓK

1. hely: Mazda MX-5/RF

2. hely: Ferrari Portofino

3. hely: Ford Mustang kabrió

SUV/ALSÓ-KÖZÉPKATEGÓRIA

1. hely: Audi Q3 Sportback

2. hely: Toyota RAV 4

3. hely: Suzuki Vitara

SUV/FELSŐ-KÖZÉPKATEGÓRIA

1. hely: Alfa Romeo Stelvio

2. hely: Merceges G-osztály

3. hely: Toyota Land Cruiser

EGYTERŰEK

1. hely: Volkswagen Multivan

2. hely: Mercedes V-osztály

3. hely: Toyota Prius Plus

KÜLÖNDÍJ: Honda e