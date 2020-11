Jelentős tőkebefektetést kapott egy, az online kereskedők profitnövelését segítő magyar startup

Mintegy 660 millió forintos tőkeemelést hajtott végre a MFB csoporthoz tartozó Hiventurestől és a Bonitás Alapkezelő Zrt.-től kapott befektetésnek köszönhetően a Conversific Zrt., egy a nemzetközi e-kereskedelemi analitikai piacon versenyző debreceni startup, amelynek egyedi megoldása

A tájékoztatás szerint a befektetést további piacrész-növelésre és innovációra kívánja fordítani a cég, amely olyan ingyenes e-kereskedelmi benchmark adatokkal is segíti a webshopok tulajdonosait, amivel más szereplők, köztük az analitikai piacon világelső Google Analytics sem.

Amíg a legtöbb analitikai eszköz elsősorban számokat és technikai információkat nyújt, a magyar megoldás abban segít, hogy ezt az adathalmazt könnyen értelmezhető üzleti információvá és megvalósítható lépésekké alakítsa - ismertették.

Felidézték: a Conversificazzal az ötlettel indult 2017-ben, hogy nagyszámú mikro- és kisvállalkozást juttasson a legmodernebb elemzési eszközökhöz és számukra is hozzáférhetővé tegye a magasszintű, adatalapú döntéstámogatást. Erre a koncepcióra figyelt fel a Hiventures is 2018-ban, amikor először tőkét emelt a cégben, amelyből a vállalkozásnak sikerült havi előfizetéses árbevételét (MRR) a tízszeresére, a cég értékét pedig négyszeresére növelnie.

A cég három éve lépett ki a nemzetközi piacra, és akkor került be a világ legnagyobb e-kereskedelmi platformjának, a Shopifynak az Appstore-jába is. Mostanra a bevételek 90 százaléka külföldről, azon belül is az exportbevételek 60 százaléka az angolszász országokból érkezik - írták.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Conversific Zrt. értékesítésből származó árbevétele közel 36 millió forintot tett ki tavaly, az azt megelőző évben 684 ezer forint volt. Adózott eredményként a cég 38 millió forintot veszteséget könyvelt el 2019-ben, egy évvel korábban pedig 33 millió forint veszteséget.