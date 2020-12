Két arany Prizmát nyert a Lounge Group PR divíziója

A Lounge Group PR divíziója tegnap este újabb komoly szakmai elismerésekkel lett gazdagabb. Az ügynökség Jófogással közös, a felelős kutyatartás fontosságára és az állatszaporítók áldatlan tevékenységére rámutató szemléletformáló kampányát az idei Prizmán két arannyal, a PR-vezérelt integrált kampány és a CSR-megoldások kategóriákban díjazták - közölte az ügynökség.

A kampányt nemrég a European Excellence Awards-on, az európai PR-szakma legkomolyabb éves megmérettetésén is a legjobbak között ismerték el.

Megyeri Dániel, a Lounge Communication senior PR tanácsadója a kampánnyal és a szakmai díjakkal kapcsolatban elmondta: „Ebben a magából kifordult évben a Jófogással közös kampányunk jelentette számunkra azt a szakmai területet, ahol szinte folyamatosan pozitív impulzusok értek bennünket. A nemes ügyre való tekintettel pro bono vállaltuk a csaknem féléves országos kampány megtervezését és lebonyolítását, a számos kreatív eszköz és aktivitás az év végére több rangos hazai és nemzetközi zsűri elismerését is kiérdemelte. Terveink szerint a kampányunkat 2021-ben is folytatjuk, hogy még több kutyának segíthessünk szerető otthont találni. Ezúton is köszönjük a Jófogásnak a bizalmat és a közös munkát.”

A piacvezető Jófogás 2020 áprilisában tiltotta ki oldaláról végleg az állatszaporítókat, és a hazai menhelyek munkáját azóta ingyenes, nagy elérésű online felülettel támogatja. 2020 végére már több mint 20 menhelynek és több mint 600 kutyának segít országos viszonylatban minél több potenciális örökbefogadóhoz eljutni. A vállalat 2021-ben is kiemelt figyelmet fordít majd a tudatos, fenntartható élettel kapcsolatos edukációra és szemléletformálásra.